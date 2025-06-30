دفاع ترامب عن نتنياهو واحتمالية تسببه في تصعيد الأوضاع بقطاع غزة.. تفاصيل

سلط برنامج "مطروح للنقاش" الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، الضوء على احتمالات أن يتسبب دفاع ترامب عن نتنياهو في تصعيد الأوضاع بقطاع غزة.

وقالت الإعلامية مارينا المصري، إن الأوضاع بعد أن هدأت بين إسرائيل وإيران في أعقاب التوصل إلى وقف إطلاق النار بينهما، عادت مفاوضات إنهاء الحرب في غزة والإفراج عن المحتجزين للواجهة من جديد.

وأوضحت: "يبدو أن الإدارة الأمريكية تريد الاستفادة من زخم وقف الحرب بين طهران وتل أبيب لتقنع حلفاءها في إسرائيل بشأن التوصل لهدنة مستدامة، وربما يلجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى محاولة وقف محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم الفساد مقابل أن يوافق على تهدئة الأوضاع في غزة، وبخاصة أن الأوساط السياسية والعسكرية بإسرائيل بدأت تدركُ حجم الخسائر التي لحقت بجيش الاحتلال منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023".

وتابعت: "في ظل تباين المواقف حول أهداف الحرب وقدرة حكومة نتنياهو على تحقيقها واستمرار الدعم الأمريكي للحكومة الإسرائيلية على جميع المستويات.. هل يتسبب دفاع ترامب عن نتنياهو في تصعيد واضح بقطاع غزة؟ هذا سؤال وموضوع حلقتنا اليوم".