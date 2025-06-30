مجـ.زرة بطائرات الاحتلال.. 3 غارات تحرق غزة وتستهدف مقهى مكتظًا بالمدنيين

قال بشير جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دير البلح، إنّ الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت، قبل ثلاث غارات متتالية على مدينة غزة، إحداها استهدفت مقهى يقع بالقرب من مخيم للنازحين على شاطئ البحر.

وأضاف المراسل في تصريحات مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذا المكان يكون عادة مكتظًا بالنازحين الفلسطينيين، ما أدى إلى وقوع مجزرة مروعة في صفوف المدنيين، رغم أن الاحتلال كان قد طالب السكان في المناطق الشرقية بالنزوح نحو الغرب، ليعود ويستهدفهم هناك بشكل مباشر.

وتابع: "في المحافظة الوسطى، تواصلت الاعتداءات الجوية الإسرائيلية، حيث استُهدفت خيام النازحين في عدة مناطق، من بينها هجوم عبر طائرة استطلاع على خيمة تؤوي نازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح".

وأوضح: "ان هذا الهجوم أسفر عن إصابات في صفوف الصحفيين المتواجدين بالمكان، إضافة إلى أضرار كبيرة لحقت بالبنية التحتية للمستشفى، بما في ذلك أنابيب الأوكسجين، مما عرض حياة المرضى في غرف العناية المركزة لخطر شديد، في وقت تشهد فيه المنظومة الصحية في غزة انهيارًا حادًا".

وواصل: "في جنوب القطاع، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها المدفعي المكثف باتجاه المناطق الشرقية ووسط مدينة خان يونس، إلى جانب تنفيذ غارات جوية استهدفت عدة منازل في المدينة".