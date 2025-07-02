يتزايد بحث المواطنين في مختلف المحافظات عن رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025، بالتزامن مع حرص وزارة التضامن الاجتماعي على دعم الأسر الأولى بالرعاية، وتوفير دخل ثابت للفئات غير القادرة على العمل، من خلال برنامج التحويلات النقدية المشروطة “تكافل وكرامة”.

ويهدف البرنامج إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين الأكثر احتياجا، وفقا لضوابط محددة تضمن وصول الدعم لمستحقيه، مع وجود آليات دقيقة للفحص والمتابعة. وفيما يلي نستعرض خطوات الاستعلام، الشروط المطلوبة للتسجيل، والمستندات اللازمة للحصول على المعاش.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين إمكانية الاستعلام عن حالة معاش تكافل وكرامة إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط التالي:

https://www.moss.gov.eg

وللاستعلام، يجب اتباع الخطوات التالية:

1.الدخول إلى الموقع.

2.إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة.

3.الضغط على أيقونة “استعلام”.

4.تظهر نتيجة الاستعلام وتتضمن:

اسم المواطن والرقم القومي.

نوع البطاقة (تكافل أو كرامة).

حالة البطاقة (سارية – موقوفة – مجمدة) مع توضيح السبب في حالة التجميد.

بيانات الإدارة الاجتماعية والمحافظة والوحدة التابع لها المواطن.

المبلغ المستحق حال سريان البطاقة.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

للتسجيل في البرنامج والحصول على الدعم، يجب توافر عدد من الشروط الأساسية، من بينها:

ألا يقل عمر المتقدم عن 65 عاما (بالنسبة لكرامة).

أن يكون المتقدم من أصحاب الأمراض المزمنة أو ذوي الإعاقة، ويتم إثبات ذلك بتقرير من القومسيون الطبي.

ألا يعمل المتقدم أو زوجته في وظيفة حكومية أو قطاع خاص بأجر تأميني يزيد عن 400 جنيه.

وجود أبناء في الأسرة تتراوح أعمارهم من 6 إلى 18 عاما، على أن يكونوا مقيدين في المدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80%.

عدم امتلاك أي وسيلة نقل حديثة، أو أرض زراعية تتجاوز نصف فدان، أو عقارات بغرض الاستثمار.

ألا يتلقى المتقدم أي تحويلات نقدية من الخارج.

عدم التحاق الأبناء بمدارس خاصة تتجاوز مصروفاتها السنوية 2000 جنيه.

المستندات المطلوبة للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة

يشترط تقديم مجموعة من الوثائق الرسمية، والتي تشمل:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

صور شهادات ميلاد لجميع أفراد الأسرة.

صورة قسيمة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة أو الهجر.

صورة بطاقة التموين إن وجدت.

قيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 سنة.

قيد طالب للمقيدين بالتعليم الجامعي.

كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية المتخصصة.

صورة شهادة السجن في حال حبس الأب أو الأم.

إقرار وصاية للأيتام.

ملء استمارة التقديم مع التحقق من صحة البيانات.

شروط التسجيل في البرنامج

عدم امتلاك محل تجاري أو أكثر (سواء كان مسجلا أو غير مسجل).

عدم امتلاك أكثر من 3 رؤوس ماشية بغرض التجارة.

عدم امتلاك أرض زراعية بمساحة نصف فدان أو أكثر.

معايير القبول بالبرنامج

استيفاء استمارة التقديم كاملة.

أن تكون الأسرة تحت خط الفقر وفقا للمعادلة الإحصائية المعتمدة من الوزارة.

عدم وجود دخل ثابت أو تقاضي معاش تأميني أو ضمان اجتماعي آخر.

معايير الإقصاء من برنامج تكافل وكرامة

يتم استبعاد بعض الفئات في حال توافر أي من المعايير التالية:

العمل في القوات المسلحة أو الشرطة أو الحصول على معاش من تلك الجهات.

امتلاك جرار زراعي، سيارة نقل، أو ملاكي حديثة (موديل بعد 2000).

وجود مشروع خاص أو نشاط تجاري شخصي.

وجود أبناء في مدارس خاصة تتجاوز مصروفاتها 2000 جنيه سنويا.

التواجد خارج البلاد وقت الاستعلام أو الإقامة بالخارج لمدة تزيد عن 6 أشهر.

شروط استمرار الحصول على الدعم

لضمان استمرار صرف المعاش، تشترط الوزارة ما يلي:

1.انتظام حضور الأبناء في المدارس بنسبة لا تقل عن 80%.

2.التزام الأم بحضور 3 جلسات توعية صحية على الأقل لمتابعة برامج النمو والتطعيمات والصحة الإنجابية حتى سن 6 سنوات.

كيفية تقديم شكاوى برنامج تكافل وكرامة

في حالة وجود شكوى أو تظلم، يمكن التواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الوسائل التالية:

الخط الساخن: 19680

البريد الإلكتروني: [email protected]