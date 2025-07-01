احسب قبضك.. صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة اليوم

تبدأ اليوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو، عملية صرف معاشات شهر يوليو 2025 من جميع منافذ الصرف فروع بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد وماكينات ال ATM .

ووضعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، كافة الترتيبات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر يوليو 2025 ، وذلك متضمن الزيادة الجديد بنسبة 15%.

كما وجه اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الشكر والتقدير للرئيس السيسي على دعمه المتواصل وحرصه الدائم على تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، مؤكدًا أن صدور القرار الجمهوري بزيادة المعاشات بنسبة 15 ٪؜ اعتبارا من اول يوليو تعكس اهتمام الربيس بتعزيز الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

الحد الأقصى للزيادة

واوضح عوض أن الحد الأقصى للزيادة 2175 جنيهًا، ويستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، وتبلغ تكلفة الزيادة 70 مليار سنويا.

وأضاف أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ستنهي كافة الإجراءات الادارية والفنية اللازمة لصرف المعاشات بالزيادة المقررة اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 1 يوليو من خلال البنوك ومكاتب البريد وماكينات الـATM والمحافظ الإلكترونية.