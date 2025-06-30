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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بشرى لـ11.5 مليون مواطن.. موعد زيادة المعاشات

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن صرف زيادة المعاشات سيبدأ رسميًا مع دفعة شهر يوليو 2025، بشكل تلقائي وآلي دون الحاجة إلى تقديم طلبات أو اتخاذ أي إجراءات من قِبل المواطنين.

تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية في برنامج أحداث الساعة على قناة إكسترا نيوز، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا للقرار الجمهوري الأخير الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات.

زيادة سنوية منتظمة في نفس التوقيت من كل عام

شدد عوض على أن هذه الزيادة ليست استثنائية، بل سيتم تطبيقها بشكل دوري سنويًا في شهر يوليو، ضمن خطة شاملة تستهدف تحقيق استقرار مالي مستدام لأكثر من 11 مليون مواطن من مستحقي المعاشات، وتوفير حماية اجتماعية حقيقية لهم.

تكلفة سنوية تتحمّلها الدولة: 70 مليار جنيه

وأكد رئيس الهيئة أن تكلفة الزيادة الجديدة تقترب من 70 مليار جنيه سنويًا، وهي تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا تتحمّله الدولة في ظل حرصها على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، خاصة كبار السن والفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف أن الدولة تعمل على ضمان انتظام منظومة صرف المعاشات، بما يحقق الكفاءة والاستدامة.

حد أقصى للزيادة ونسبة لا تتجاوز 15%

أوضح اللواء جمال عوض أن الزيادة الجديدة ستُصرف بحد أقصى 2175 جنيهًا سنويًا لصاحب المعاش، مضيفًا أن نسبة الزيادة لن تتجاوز 15% من قيمة المعاش الأساسي، وذلك مراعاة للضوابط المالية وإمكانيات الدولة الاقتصادية.

أشار رئيس الهيئة إلى أن هذه الزيادة يستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن، مؤكدًا أن القرار يُعد امتدادًا لجهود الحكومة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم النقدي المباشر للفئات الأكثر احتياجًا في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية.

صرف زيادة المعاشات موعد زيادة معاشات يوليو صرف معاشات شهر يوليو زيادة معاشات شهر يوليو

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