محفظو القرآن وآخرون.. الفئات المستحقة للمعاش من العمالة غير المنتظمة

في خطوة تعكس التوجه نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل فئات أوسع من المجتمع، جاء إعلان عن ضم محفظي القرآن الكريم، وشرائح أخرى من العمالة غير المنتظمة، إلى قائمة المستحقين للمعاشات.

هذه "المفاجأة السارة" تمثل نقلة نوعية في تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الذي يهدف إلى توفير الأمان الاقتصادي لملايين العاملين الذين لم تكن تغطيهم الأنظمة التقليدية للتأمين.

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 الفئات المستحقة للمعاش من العمالة غير المنتظمة.

وتنص المادة رقم (2) بند رابعاً من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019 على الفئات الخاضعة للعمالة غير المنتظمة وهي كالآتي:

1- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنـى لأجر الاشتراك.

2- عمال التراحيل.

3- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.

4- خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل.

5- محفظو القرآن الكريم وقرائه.

6- المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.

7- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية غير الخاضعين للبند ثانيًا (أصحاب الأعمال) متى توافرت في شأنهم الشروط الآتية:

أ- ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها.

ب- أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوي للمنشأة المتخذ أساسًا لربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

ج-ألا يكون قائماً بإدارة المنشأة.

8- العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضي الاستصلاح والاستزراع، ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة أو كان العمل الذي يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط.

9- حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة.

10- ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان.

قيمة الاشتراك للحصول على معاش

وتبلغ قيمة الاشتراك للحصول على المعاش 216 جنيها شهريا، والتي تعادل 9٪ من الحد الأدني لاجر الاشتراك التأميني.

وتختلف قيمة المعاش حسب مدة الاشتراك التى دفعها المشترك، حيث يشترط القانون دفع اشتراكات شهرية لمدة 15 عاما.

كيفية التقديم

من خلال التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات وتقديم طلب اشتراك وصورة البطاقة مدون فيها المهنة.