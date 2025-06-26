كيف تحصلين على معاش ربات البيوت؟..خطوات الاشتراك والشروط

تبحث الكثير من النساء حالياً عن معاش ربات البيوت الذي يوفر لفئات معينة من النساء دخلا شهريا وفقاً لقانون التأمينات الإجتماعية ، حيث تزايدت عمليات البحث عن معاش ربات البيوت و طريقة الاشتراك في معاش ربات البيوت .

ما هو معاش ربات البيوت؟

يتيح قانون التأمينات الاجتماعية للمرأة غير العاملة الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية اختياريًا، دون الحاجة إلى وظيفة رسمية أو صاحب عمل، مما يضمن لها معاشًا شهريًا عند التقاعد أو في حالات العجز.

معاش ربات البيوت

من يستحق معاش ربات البيوت؟

وحسب التأمينات تستفيد عدة فئات من معاش ربات البيوت، وهي:

ربات المنازل بدون عمل.

محفظات قرآن أو مربيات أطفال غير مؤهلات تأمينيًا.

مساعدات منزليات أو من يعملن بأعمال حرة بشكل غير منتظم.

الأرامل والمطلقات ممن لا يتقاضين معاشًا آخر.

المستفيدات من برامج مثل تكافل وكرامة ويرغبن بالاستقلال المادي.

شروط معاش ربات البيوت

يجب أن يكون عمر السيدة ما بين 18 و45 عامًا. ضرورة الاستمرار في دفع الاشتراكات دون انقطاع. يشترط ألا تكون السيدة مشتركة في أي نظام تأميني آخر. المدة القانونية للحصول على المعاش لا تقل عن 180 شهرًا (15 عامًا). لا يسمح بصرف المعاش قبل استكمال مدة الاشتراك المحددة.

كيف أحصل على معاش بدون عمل؟

أوضح القانون أن السيدة تستطيع دفع الاشتراك بنفسها، وحدد القيمة بمبلغ 207 جنيهات شهريًا، بما يعادل حوالي 7 جنيهات يوميًا فقط، وهو ما يجعل الاشتراك متاحًا لمعظم ربات البيوت، ومحفظات القرآن الكريم، والفئات غير العاملة التي تبحث عن ضمان دخل مستقر دون الحاجة للالتحاق بوظائف رسمية.

معاش ربات البيوت

طريقة الاشتراك في معاش ربات البيوت

ويمكن الاشتراك في معاش ربات البيوت من خلال إتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات اجتماعية.

تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

ملء نموذج الاشتراك في التأمين الاختياري للعمالة غير المنتظمة.

سداد أول دفعة اشتراك (207 جنيهات).

الحصول على الرقم التأميني وإيصال رسمي.



تفاصيل معاش شهري لربة المنزل

يمنح النظام التأميني للمرأة المشتركة معاشًا شهريًا بمجرد التقاعد أو في حال العجز، كما يمتد أثره إلى أسرتها في حالات الوفاة

من أهم مزايا النظام أنه لا يشترط وجود جهة عمل، ولا يتطلب أي أوراق تثبت التوظيف، مما يمنح السيدة حرية كاملة في الاشتراك والإدارة الذاتية لاشتراكها التأميني، ويقلل من التعقيدات الإدارية التي كانت تحول سابقًا دون دخول هذه الفئة إلى نظام التأمينات.