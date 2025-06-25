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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد موافقة الرئيس السيسي.. موعد صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة

السيسي يقرر زيادة المعاشات
السيسي يقرر زيادة المعاشات
رشا عوني

مفاجأة سارة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد قراره رسمياً بتطبيق زيادة المعاشات 2025 بداية من شهر شهر يوليو المقبل ، وذلك بعد موافقته على الحزمة الإجتماعية الجديدة التي وضعتها الحكومة لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين و تضمن زيادة المرتبات و المعاشات و رفع الحد الأدنى للأجور.

زيادة المعاشات ١٥٪؜ 

أعلن رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي في شهر فبراير الماضي عن زيادات مرتقبة في المعاشات خلال عام ٢٠٢٥ وذلك بنسبة ١٥ ٪؜. 

ومن وقت الإعلان ينتظر أصحاب المعاشات شهريا زيادة المعاشات التي وعدتها بهم الحكومة لكن موعد تطبيق زيادة المعاشات رسميا سيتم في شهر يوليو المقبل مع السنة المالية الجديدة . 
 

السيسي يوافق على زيادة المعاشات رسمياً

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية، رقم 325 لسنة 2025، بشأن زيادة المعاشات اعتبارا من 1 يوليو 2025.

الرئيس السيسي 

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه: تُزاد

بنسبة 15% بدءا من 1 يوليو 2025 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقا لأحكام القانونين الآتيين:

1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية

2- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
 

معاشات شهر يوليو 

موعد صرف معاشات شهر يوليو 

الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أعلنت أن صرف معاشات شهر يوليو، من المقرر أن يبدأ اعتبارًا من ١ يوليو 2025، ويستمر حتى نهاية الشهر.


وأكدت الهيئة أن المعاشات ستُصرف بالزيادة الجديدة التي تم اعتمادها رسميًا بناءً على توجيهات رئاسية تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

أماكن صرف معاشات شهر يوليو 2025

 

يمكن لأصحاب المعاشات صرف معاشات شهر يوليو والحصول عليها فور بدء موعدصرفهارسميًا خلال أيام من الأماكن التالية:

منافذ البريد المصري.
- ماكينات الصراف الآلي للبنوك.
- منافذ فوري وكارت ميزة.

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