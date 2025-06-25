اعتبارًا من يوليو .. قرار من الرئيس السيسي يُسعد أصحاب المعاشات

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية، رقم 325 لسنة 2025، بشأن زيادة المعاشات اعتبارا من 1 يوليو 2025.

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه: تُزاد بنسبة 15% بدءا من 1 يوليو 2025 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقا لأحكام القانونين الآتيين:

1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية

2- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

توفير حياة كريمة لكبار السن

قرار الرئيس السيسي يعكس الحرص على توفير حياة كريمة لكبار السن، وأعلنت الجريدة الرسمية عن قرار رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2025.

هذا القرار، جاء ليُسعد الملايين من أصحاب المعاشات، يؤكد التزام الدولة بدعم هذه الفئة الهامة من المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.