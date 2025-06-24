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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تفاصيل زيادة المعاشات يوليو 2025 .. 15% لـ 11 مليون مستفيد

زيادة المعاشات
زيادة المعاشات

تفصلنا أيام قليلة عن بدء صرف معاشات شهر يوليو 2025، الذي يشهد زيادة المعاشات رسميًا 15% وفقًا لما أعلنته الحكومة، وذلك تزامنًا مع بداية العام المالي الجديد 2025/2026، وتنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019. تهدف هذه الزيادة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، لاسيما أصحاب المعاشات من الفئات الأكثر احتياجًا. وفي هذا التقرير نوضح تفاصيل زيادة المعاشات، مواعيد صرفها، وخطوات الاستعلام عن القيمة بعد الزيادة، وذلك وفقًا لما أعلنته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

تفاصيل زيادة المعاشات في يوليو 2025

تم إقرار زيادة المعاشات بنسبة 15% على جميع المستحقات بداية من شهر يوليو 2025، وهو الحد الأقصى الذي يسمح به القانون وفقًا للمادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019. وتنص المادة على ربط نسبة الزيادة السنوية بمعدل التضخم، مع تحديد الحد الأقصى للزيادة على قيمة المعاشات بنسبة 15%، دون شرط حد أدنى، مما يجعل هذه الزيادة دفعة مالية مهمة لشريحة كبيرة من أصحاب المعاشات.

زيادة المعاشات في يوليو 2025

مستجدات علاوة غلاء المعيشة

خلال الأسابيع الماضية، تداولت بعض الأنباء غير الرسمية معلومات حول إمكانية إقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية لأصحاب المعاشات، على غرار ما يتم تقديمه للعاملين بالدولة. إلا أن هذه الأخبار لم تتأكد رسميًا من قبل وزارة المالية أو الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث لم يتم إصدار قرار رسمي حول هذا الملف، ولا يزال الأمر قيد المتابعة، مما يجعل أصحاب المعاشات على ترقب لما ستعلنه الحكومة بشأن علاوة غلاء المعيشة.

خطوات الاستعلام عن معاشات يوليو 2025 بعد زيادة المعاشات

أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمة إلكترونية مميزة للاستعلام عن قيمة المعاش بعد الزيادة. يمكن للمستفيدين من زيادة المعاشات اتباع الخطوات التالية للاستعلام:

  1. الدخول على الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
  2. اختيار خدمة "صاحب معاش"، ثم الدخول على "خدمات التأمينات الاجتماعية".
  3. إدخال الرقم القومي وكلمة المرور.
  4. الضغط على زر "استعلام"، حيث تظهر على الفور تفاصيل قيمة المعاش بعد الزيادة.

مواعيد صرف معاشات يوليو 2025

وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر يوليو 2025 سيتم وفق الجدول المعتاد، وذلك بداية من يوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025، دون تبكير أو تأجيل. وتشمل زيادة المعاشات نحو 11 مليون صاحب معاش على مستوى الجمهورية، حيث ستستمر عمليات الصرف على مدار الشهر، وذلك لضمان تقليل الازدحام وتيسير عملية الحصول على المستحقات لأصحاب المعاشات.

القنوات الرسمية لصرف المعاشات

توفر الحكومة عدة قنوات رسمية لصرف المعاشات، وذلك تيسيرًا على المستفيدين وضمان سرعة وسلامة الحصول على المستحقات. وتشمل هذه القنوات:

  • مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.
  • فروع البنوك الحكومية والخاصة.
  • منافذ شركة فوري.
  • ماكينات الصراف الآلي (ATM).
  • المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة.

وتساهم هذه القنوات المتعددة في توفير خيارات متنوعة ومتكافئة لصرف زيادة المعاشات، وضمان سهولة الوصول إليها بدون عناء، مما يساعد على تحسين حياة أصحاب المعاشات وتخفيف أعبائهم الاقتصادية.

زيادة المعاشات وتنفيذها على أرض الواقع

ومع بدء صرف معاشات يوليو 2025 مضافًا إليها زيادة المعاشات بنسبة 15%، تؤكد الدولة التزامها بتطبيق الحد الأقصى القانوني من أجل تحسين الوضع المالي لأصحاب المعاشات، وتعزيز العدالة الاجتماعية. وفي الوقت نفسه، تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تقديم خدماتها عبر منصات إلكترونية محدثة، وقنوات صرف متنوعة، مما يجعل عملية الحصول على زيادة المعاشات سهلة ومتكافئة، ويضمن استفادة كافة المستحقين على مدار الشهر.

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