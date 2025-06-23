بزيادة 15%.. صرف معاشات شهر يوليو بعد أسبوع

يترقب أصحاب المعاشات على مستوى الجمهورية ، موعد صرف معاشات شهر يوليو خلال الأيام المقبلة، حيث يتم تطبيق زيادة المعاشات رسمياً في بداية يوليو بحسب قرار الحكومة وتوجيهات الرئيس السيسي.

صرف معاشات شهر يوليو الأسبوع المقبل

يأتي موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025 في الأسبوع الأول من الشهر الجديد، وتحديدًا يوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو، وتشمل المعاشات المقررة زيادة بنسبة 15%، وتأتي زيادة المعاشات 2025 ضمن حزمة حماية اجتماعية أطلقتها الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية وتحسين دخل أصحاب المعاشات.

زيادة المعاشات 2025

زيادة المعاشات ١٥٪؜

أعلن رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي في شهر فبراير الماضي عن زيادات مرتقبة في المعاشات خلال عام ٢٠٢٥ وذلك بنسبة ١٥ ٪؜.

ومن وقت الإعلان ينتظر أصحاب المعاشات شهريا زيادة المعاشات التي وعدتها بهم الحكومة لكن موعد تطبيق زيادة المعاشات رسميا سيتم في شهر يوليو المقبل مع السنة المالية الجديدة .

الاستعلام عن المعاشات



يستطيع أيضًا أصحاب المعاشات والمستفيدين منها الاستعلام عن صرف المعاشات والرقم التأميني الخاص من الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من هنـــــــا.

موعد صرف معاشات شهر يوليو

الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أعلنت أن صرف معاشات شهر يوليو، من المقرر أن يبدأ اعتبارًا من ١ يوليو 2025، ويستمر حتى نهاية الشهر.