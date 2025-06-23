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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

معاش المطلقات من بنك ناصر.. كيف تحصلين عليه؟

معاش المطلقات
معاش المطلقات
رشا عوني

تبحث الكثير من النساء عن معاش شهري لربات البيوت ومعاش شهري للمطلقات بدعم من الدولة ووزارة التضامن الإجتماعي، حيث تقدم دعم شهري مادي ويمكن للمطلقات الحصول على معاش المطلقات من بنك ناصر وتقديم الأوراق المطلوبة . 

خلال السطور التالية نستعرض لكم تفاصيل معاش المطلقات ومعاش ربات البيوت .. 

الأوراق المطلوبة لمعاش المطلقات

  • صورة طبق الأصل من الحكم القضائي، حيث يجب أن يكون الحكم مزيلا بالصيغة التنفيذية، ويوضح قيمة النفقة المستحقة.
  • إستمارة (1) ضمان، و يتم الحصول عليها من أقرب وحدة للشؤون الاجتماعية.
  • إقرار بعدم وجود مصدر دخل، وهو عبارة عن وثيقة موقعة من المطلقة تثبت عدم وجود دخل ثابت أو تحديد قيمة الدخل إن وجد.
  • إقرار بعدم وجود أقارب ملزمين بالنفقة، يوضح عدم وجود أشخاص آخرين ملزمين قانونا بالإنفاق.
  • مستند إثبات السن، مثل صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة طبية رسمية تثبت أن سن المطلقة أقل من 65 عاما.
  • بيان تأمينات، وذلك من خلال تقديم برنت تأميني به بيان تأمينات خاص بالمطلقة، وإذا لم تكن مؤمن عليها، يجب الحصول على رقم تأميني من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
  • بيان تأمينات الزوج السابق،  إذا كان متاحا، يقدم لتسهيل عملية التحري.
  • بحث اجتماعي، وهو  تقرير من وحدة الشؤون الاجتماعية يبين الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمطلقة وأحقيتها في المعاش.
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معاش المطلقات

التقديم على معاش المطلقات 


تبدأ المطلقة بالتوجه إلى أقرب وحدة شؤون اجتماعية للحصول على استمارة (1) ضمان وتقديم المستندات المطلوبة.

  • تقديم المستندات إلى بنك ناصر، بعد استكمال الأوراق، وتقدم إلى أحد فروع بنك ناصر الاجتماعي.
  • يقوم البنك بالتحري عن الحالة من خلال قسم الشرطة التابع لمحل إقامة المطلقة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا.
  • بعد الموافقة، يبدأ البنك بصرف النفقة الشهرية بحد أقصى 500 جنيه، ويتم الصرف مباشرة دون الحاجة إلى انتظار تحصيل المبلغ من المحكوم ضده.
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معاش ربات البيوت 

الاستعلام عن معاش المطلقات

إذا كنت من الراغبين في معرفة خطوات الاستعلام عن معاش المطلقات، فيمكنك اتباع الخطوات التالية :

  1. قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من هنــــــــــــــــــا
  2. النقر على أيقونة البرامج الواقعة في أعلى الشاشة.
  3. ثم من الصفحة الثانية للموقع اختار برنامج تكافل وكرامة.
  4. ستجد أيقونة في أعلى اليسار “استعلم عن نتيجتك” قم بالنقر عليها.
  5. دون الرقم القومي ثم النقر على كلمة استعلام.

معاش شهري لربات البيوت

ما هي شروط استحقاق المعاش بربات المنزل؟

لا تشترط منظومة التأمينات الاجتماعية على السيدة المتقدمة أن تكون موظفة أو تابعة لجهة عمل، بل يمكنها ببساطة التسجيل بصفتها ربة منزل. 

  1. يجب أن يكون عمر السيدة ما بين 18 و45 عامًا.
  2. ضرورة الاستمرار في دفع الاشتراكات دون انقطاع.
  3. يشترط ألا تكون السيدة مشتركة في أي نظام تأميني آخر.
  4. المدة القانونية للحصول على المعاش لا تقل عن 180 شهرًا (15 عامًا).
  5. لا يسمح بصرف المعاش قبل استكمال مدة الاشتراك المحددة.

كيف أحصل على معاش ربات البيوت بدون عمل؟

أوضح القانون أن السيدة تستطيع دفع الاشتراك بنفسها، وحدد القيمة بمبلغ 207 جنيهات شهريًا، بما يعادل حوالي 7 جنيهات يوميًا فقط، وهو ما يجعل الاشتراك متاحًا لمعظم ربات البيوت، ومحفظات القرآن الكريم، والفئات غير العاملة التي تبحث عن ضمان دخل مستقر دون الحاجة للالتحاق بوظائف رسمية.

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