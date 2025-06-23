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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استعدادات مكثفة لموعد صرف معاشات يوليو | اعرف قيمة الزيادة كام

عملة مصرية
عملة مصرية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف معاشات شهر يوليو 2025، متضمنة الزيادة الجديدة التي أقرتها الدولة لأصحاب المعاشات بنسبة 15%، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ويترقب ملايين أصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم عن شهر يوليو متضمنة الزيادة الجديدة، ضمن موازنة السنة المالية 2025/2026، والتي يبدأ العمل بها في بداية يوليو.

ومن المنتظر أن تعلن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التفاصيل الكاملة بشأن الزيادات المقررة، فور الانتهاء من الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة، لضمان تطبيق الزيادة قبل موعد الصرف.

الاستعلام إلكترونيًا عن قيمة الزيادة

كما تتيح الهيئة لأصحاب المعاشات الاستعلام إلكترونيًا عن قيمة الزيادة المستحقة، بالإضافة إلى وسائل وطرق الصرف المتاحة لهم.

وتشمل وسائل صرف المعاشات ما يلي:

منافذ الهيئة القومية للبريد المصري.

فروع البنوك الحكومية والتجارية.

ماكينات الصراف الآلي (ATM).

منافذ شركة "فوري" المعتمدة.

المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة المسجلة باسم صاحب المعاش.

معاشات معاشات شهر يوليو الزيادة الجديدة يوليو التأمينات الإجراءات الفنية والإدارية

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