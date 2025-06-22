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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

كيف تحصل على معاش بدون عمل؟.. الخطوات والمبلغ وفقًا للقانون

كيف تحصل على معاش بدون عمل؟.. الخطوات والمبلغ وفقًا للقانون
كيف تحصل على معاش بدون عمل؟.. الخطوات والمبلغ وفقًا للقانون
عبد العزيز جمال

يهتم الكثير بمعرفة كيفية الحصول على معاش بدون عمل، حيث أتاح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قواعد جديدة تضمن حماية شرائح المجتمع خارج نطاق الوظائف الرسمية.

ويتيح القانون إدراج غير الموظفين، وعلى رأسهم العمالة غير المنتظمة، ضمن المنظومة التأمينية، بما يمنحهم الحق في الحصول على معاش شهري ثابت بعد بلوغ سن التقاعد، أو لأسرهم في حالة الوفاة.

ما هو معاش من ليس له عمل؟

ينص القانون رقم 148 لسنة 2019، على ضرورة تقديم العمالة غير المنتظمة لنموذج رقم 1 إلى مكتب التأمينات الواقع في نطاق نشاطهم، كشرط أساسي للانضمام إلى المنظومة التأمينية. ويهدف ذلك إلى فتح المجال أمام فئات المجتمع المختلفة، التي لا تمتلك وظائف ثابتة، منأجل الحصو لعلى معاش بعد سن التقعاد.

هل يمكن الاشتراك في التأمينات بدون عمل؟

حددت اللائحة التنفيذية للقانون المستندات المطلوبة للاشتراك في التأمينات الاجتماعية للفئات غير المنتظمة، والتي تشمل:

  • بيان تدرج المهنة من مصلحة الأحوال المدنية
  • صورة من شهادة الميلاد المميكنة
  • طلب اشتراك بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص
  • صحيفة البيانات الأساسية (نموذج 3) في حال وجود مدد سابقة
  • صورة بطاقة الرقم القومي
  • بيان بمدد الاشتراك السابقة
  • بيان استحقاق معاش آخر (نموذج 4)
  • تقرير اللياقة الطبية عند بدء الاشتراك أو صورة منه
  • شهادة ملكية أو حيازة زراعية من الجمعية الزراعية المختصة

من هم العاملون غير المنتظمين المشمولون في القانون؟

حدد قانون التأمينات والمعاشات فئة العمالة غير المنتظمة بأنها الفئة التي تعمل بدون دخل ثابت أو وظيفة دائمة، وشملت:

  1. محفظو القرآن الكريم والمقرئون
  2. خدم المنازل ومن في حكمهم
  3. عمال التراحيل
  4. العاملون في الزراعة والحقول والبساتين بشكل مؤقت
  5. العاملون في تربية الماشية والدواجن والحيوانات الصغيرة
  6. ملاك العقارات الذين يقل دخلهم السنوي عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك
  7. ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها إذا كانت المساحة أقل من فدان
  8. خدام الكنيسة والمرتلون
  9. الباعة الجائلون، منادي السيارات، ماسحو الأحذية وغيرهم من العاملين لحسابهم الخاص
  10. حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل ملكيتهم أو إيجاراتهم عن فدان واحد

رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك اعتبارًا من يناير 2025 ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه.

 يأتي ذلك بهدف زيادة الحد الأدنى لقيمة المعاش الممنوح للمشتركين عند بلوغ سن التقاعد، والذي يبلغ حاليًا نحو 1500 جنيه ويشهد زيادة دورية سنوية في يناير.

نسبة الاشتراك التأميني للعمالة غير المنتظمة

العامل من فئة العمالة غير المنتظمة يسدد نسبة 9% فقط من أجر الاشتراك، بينما تتحمل الخزانة العامة للدولة نسبة 12% شهريًا من الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

اشترك في التأمينات بـ 7 جنيهات يوميًا

بناءً على الحد الأدنى لأجر الاشتراك الجديد (2300 جنيه)، فإن نسبة 9% تساوي 207 جنيهات شهريًا، أي حوالي 7 جنيهات فقط يوميًا. 

وبذلك يصبح من حق العامل غير المنتظم الحصول على معاش شهري بعد استيفاء مدة اشتراك تأميني تبلغ 15 عامًا.

حماية اجتماعية بأقل تكلفة ممكنة

يمنح القانون الحق لفئات المجتمع كافة في الاشتراك بمنظومة التأمينات الاجتماعية، ويوفر تسهيلات متعددة لتشجيع غير الموظفين على الانضمام، وتتمثل أبرز هذه التيسيرات في الاكتفاء بدفع نسبة 9% فقط من أجر الاشتراك التأميني، على عكس القطاعين الحكومي والخاص حيث يتحمل العامل 9% وصاحب العمل 12%.

دعم الدولة للفئات غير المنتظمة

تعكس مشاركة الدولة في تغطية نسبة 12% من أجر الاشتراك التأميني للفئات غير المنتظمة التزامًا واضحًا بمد مظلة الحماية الاجتماعية لهذه الشريحة، باعتبارهم من أكثر الفئات هشاشة في سوق العمل، ويأتي هذا ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والاقتصادي.

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