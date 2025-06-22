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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

احسب معاشك بعد الزيادة .. موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025 وقيمة الزيادة المقررة لكل الشرائح
موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025 وقيمة الزيادة المقررة لكل الشرائح
عبد الفتاح تركي

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025 يهم قطاعا كبيرا من المواطنين أصحاب المعاشات وأسرهم، خصوصًا بعد قرار زيادة المعاشات الجديد، لذا سنعرض في هذا التقرير موعد صرف معاشات شهر يوليو الذي أعلنته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

موعد معاشات شهر يوليو 2025

تصرف معاشات شهر يوليو 2025، ابتداءً من 1 يونيو 2025، لأكثر من 13 مليون مستفيد، كما هو مقرر لصرف المعاشات مع بداية كل شهر، على أن يستمر صرف المعاشات حتى نهاية الشهر، وفقًا للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

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موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025 وقيمة الزيادة المقررة لكل الشرائح

أماكن صرف المعاشات

سيتمكن أصحاب المعاشات من صرف معاشات شهر يوليو 2025، من خلال الأماكن الآتية:

ماكينات الصراف الآلي «ATM” التابعة للبنوك.

فروع البنوك.

مكاتب البريد المصري المنتشرة في مختلف المحافظات.

المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة.

منافذ فوري وكارت ميزة.

رابط الاستعلام عن معاشات شهر يوليو

تسجيل الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من خلال الضغط هنــــــــــا.

الضغط على أيقونة «صاحب معاش».

اختيار أيقونة «الخدمات التأمينية».

الضغط على أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

اضغط على أيقونة «استعلام» لتظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بك.

أصحاب المعاشات

قيمة المعاشات بعد الزيادة الجديدة يوليو 2025

تطبق زيادة المعاشات بنسبة 15% في شهر يوليو، وفقا للمادة رقم 35 من قانون التأمينات الاجتماعية المصري «رقم 148 لسنة 2019”، والتي تنص على تطبيق زيادة سنوية للمعاشات لا تتجاوز 15% بداية من كل عام مالي، لتأتي قيمة المعاشات بعد الزيادة الجديدة على النحو الآتي:

قيمة معاشات الشريحة الأولى بعد الزيادة الجديدة: 1719 جنيهًا.

معاش الشريحة الثانية بعد الزيادة الجديدة: 1938 جنيهًا.

قيمة معاشات الشريحة الثالثة بعد الزيادة الجديدة: 2116 جنيهًا.

قيمة معاشات الشريحة الرابعة بعد الزيادة الجديدة: 2645 جنيهًا.

قيمة معاشات الشريحة الخامسة بعد الزيادة الجديدة: 3040 جنيهًا.

قيمة معاشات الشريحة السادسة بعد الزيادة الجديدة: 3438 جنيهًا.

قيمة معاشات الشريحة السابعة بعد الزيادة الجديدة: 3835 جنيهًا.

قيمة معاشات الشريحة الثامنة بعد الزيادة الجديدة: 2432 جنيهًا.

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025 وقيمة الزيادة المقررة لكل الشرائح

قيمة معاشات الشريحة التاسعة بعد الزيادة الجديدة: 4628 جنيهًا.

قيمة معاشات الشريحة العاشرة بعد الزيادة الجديدة: 5025 جنيهًا.

قيمة معاشات الشريحة الحادية عشرة بعد الزيادة الجديدة: 5422 جنيهًا.

قيمة معاشات الشريحة الثانية عشرة بعد الزيادة الجديدة: 5819 جنيهًا.

قيمة معاشات الشريحة الثالثة عشرة بعد الزيادة الجديدة: 6215 جنيهًا.

قيمة معاشات الشريحة الرابعة عشرة بعد الزيادة الجديدة: 13.330 جنيهًا.

معاشات موعد صرف معاشات شهر يوليو موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025 أماكن صرف المعاشات رابط الاستعلام عن معاشات شهر يوليو قيمة المعاشات بعد الزيادة قيمة المعاشات بعد الزيادة الجديدة يوليو 2025

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