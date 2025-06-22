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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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بالزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات شهر يوليو

موعد صرف معاشات شهر يوليو
موعد صرف معاشات شهر يوليو
رشا عوني

ازدادت عمليات البحث مؤخراً عن موعد صرف معاشات شهر يوليو وزيادة المعاشات 2025 والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ رسمياً من الشهر المقبل وفقاً لقرارات الحكومة وتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي .

زيادة المعاشات ١٥٪؜ 

أعلن رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي في شهر فبراير الماضي عن زيادات مرتقبة في المعاشات خلال عام ٢٠٢٥ وذلك بنسبة ١٥ ٪؜. 

ومن وقت الإعلان ينتظر أصحاب المعاشات شهريا زيادة المعاشات التي وعدتها بهم الحكومة لكن موعد تطبيق زيادة المعاشات رسميا سيتم في شهر يوليو المقبل مع السنة المالية الجديدة . 

رئيس الوزراء 

موعد صرف معاشات شهر يوليو 

الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أعلنت أن صرف معاشات شهر يوليو، من المقرر أن يبدأ اعتبارًا من ١ يوليو 2025، ويستمر حتى نهاية الشهر.


وأكدت الهيئة أن المعاشات ستُصرف بالزيادة الجديدة التي تم اعتمادها رسميًا بناءً على توجيهات رئاسية تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

قانون زيادة المعاشات 

وحددت الحكومة موعد تطبيق زيادة المعاشات رسمياً ، وهو في يوليو المقبل وذلك وفقًا للمادة رقم 35 من قانون التأمينات الاجتماعية المصري (رقم 148 لسنة 2019)، والتي تنص على تطبيق زيادة سنوية للمعاشات لا تتجاوز 15% بداية من كل عام مالي.
 

موعد صرف معاشات شهر يوليو 

أماكن صرف معاشات شهر يوليو 2025

 

يمكن لأصحاب المعاشات صرف معاشات شهر يوليو والحصول عليها فور بدء موعد صرفهارسميًا خلال أيام من الأماكن التالية:

منافذ البريد المصري.
- ماكينات الصراف الآلي للبنوك.
- منافذ فوري وكارت ميزة.
 

رابط الاستعلام عن المعاشات:
 

يستطيع أيضًا أصحاب المعاشات والمستفيدين منها الاستعلام عن صرف المعاشات والرقم التأميني الخاص من الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من هنـــــــا.

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