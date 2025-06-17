قريباً .. تطبيق زيادة المعاشات رسمياً| رابط الاستعلام

أيام قليلة ويدخل قرار زيادة المعاشات ٢٠٢٥ حيز التنفيذ رسمياً، بعدما أعلنت الحكومة عن تطبيق قرار زيادة المرتبات و المعاشات مع السنة المالية الجديدة .



موعد صرف معاشات شهر يوليو

الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أعلنت أن صرف معاشات شهر يوليو، من المقرر أن يبدأ اعتبارًا من ١ يوليو 2025، ويستمر حتى نهاية الشهر.



وأكدت الهيئة أن المعاشات ستُصرف بالزيادة الجديدة التي تم اعتمادها رسميًا بناءً على توجيهات رئاسية تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

زيادة المعاشات ١٥٪؜

أعلن رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي في شهر فبراير الماضي عن زيادات مرتقبة في المعاشات خلال عام ٢٠٢٥ وذلك بنسبة ١٥ ٪؜.

ومن وقت الإعلان ينتظر أصحاب المعاشات شهريا زيادة المعاشات التي وعدتها بهم الحكومة لكن موعد تطبيق زيادة المعاشات رسميا سيتم في شهر يوليو المقبل مع السنة المالية الجديدة .





قانون زيادة المعاشات

وحددت الحكومة موعد تطبيق زيادة المعاشات رسمياً ، وهو في يوليو المقبل وذلك وفقًا للمادة رقم 35 من قانون التأمينات الاجتماعية المصري (رقم 148 لسنة 2019)، والتي تنص على تطبيق زيادة سنوية للمعاشات لا تتجاوز 15% بداية من كل عام مالي.



طريقة الاستعلام عن معاش شهر يوليو بالخطوات