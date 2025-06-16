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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد صرف معاش شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

موعد صرف معاش شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة
موعد صرف معاش شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة
أصل الحكاية

موعد صرف معاش شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة هو محل اهتمام ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات ومستحقي الزيادة الجديدة التي أقرّتها وزارة المالية، وأعلنت في الوقت ذاته تقديم موعد صرف مرتبات شهر يونيو ليبدأ من 18 يونيو بدلا من 24 من الشهر ذاته، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات كثيرة عن إمكانية تقديم صرف المعاشات أيضًا. 

موعد صرف معاش يوليو 2025

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أكدت في بيان، أن صرف معاشات يوليو 2025 سيجري في موعده الطبيعي دون أي تغيير، وفق الجدول الزمني المخصص لكل شريحة من المستفيدين.
 

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موعد صرف معاش شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

أماكن صرف معاشات شهر يوليو 2025

مكاتب البريد

البنوك

ماكينات الصراف الآلي ATM

المحافظ الإلكترونية

منافذ فوري

قيمة زيادة المعاشات 2025

يشهد شهر يوليو المقبل زيادة جديدة في المعاشات بنسبة 15%، جرى إقرارها بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وتطبق سنويًّا مع بداية العام المالي في يوليو، ضمن توجيهات الدولة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.

موعد صرف معاش شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

موعد صرف معاشات يوليو 2025

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن موعد صرف معاشات يوليو 2025 سيبدأ رسميًّا يوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، ويستمر حتى نهاية الشهر، ويستفيد من المعاشات أكثر من 11 مليون مواطن.

وسيجري صرف معاشات شهر يوليو 2025 عبر “ماكينات ATM، فروع البنوك، مكاتب البريد، المحافظ الإلكترونية”، مع اتخاذ الإجراءات جميعها لتيسير عملية الصرف وتجنب الزحام.

موعد صرف معاش شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

طريقة الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن الزيادة وقيمة المعاش من خلال ما يلي:

للاستعلام عن المعاش بالرقم القومي؛ يمكنك إدخال رقمك القومي، عقب زيارة الموقع الإلكتروني التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من هــــنـــــــــــــــا.

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