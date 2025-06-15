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الإشراف العام
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صرف معاش تكافل و كرامة اليوم.. رابط الاستعلام عن المعاش

صرف معاش تكافل و كرامة اليوم
صرف معاش تكافل و كرامة اليوم
رشا عوني

بدأ اليوم رسمياً صرف معاش تكافل و كرامة شهر يونيو رسمياً وذلك بعد اعتمادك زيادة المعاش من وزارة التضامن الاجتماعي خلال الأشهر الأخيرة بنسبة ٢٥%. 

 

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يونيو

من المقرر أن تبدأ وزارة التضامن الاجتماعيصرف معاش تكافل وكرامة شهر يونيو، اعتبارًا من منتصف الشهر الجاري 15 يونيو، ويشمل الصرف جميع المستفيدين، بما فيهم حاملي بطاقات "ميزة" البنكية. 

ويعتبر الموعد الرسمي الطبيعي لـ صرف معاش تكافل وكرامة شهرياً هو يوم 15 من كل شهر، وأحياناً يتم تبكير الصرف في حالات استثنائية مثلما يحدث في تبكير صرف المرتبات والمعاشات . 

 

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعي العديد من المنافذ التي يمكن من خلالها صرف الدعم النقدي للمستحقين، ومن أبرزها:

- فروع بنك ناصر الاجتماعي

- ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبريد المصري.

- منافذ الصرف الإلكتروني التي تعتمدها الوزارة.

استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين إمكانية الاستعلام الإلكتروني عن تفاصيل المعاش الشهري عبر موقعها الرسمي، ويمكن القيام بذلك باتباع الخطوات التالية: 

  • الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من هــــنـــا
  • اختيار أيقونة برنامج تكافل وكرامة
  • الضغط على خيار الاستعلام عن المعاش
  • إدخال الاسم رباعيًا كما هو في بطاقة الرقم القومي
  • تحديد الشهر المراد الاستعلام عنه
  • إدخال رقم الهاتف الشخصي بشكل صحيح
  • الضغط على زر «استعلام»
  • ستظهر جميع التفاصيل الخاصة بقيمة المعاش وحالة الاستحقاق . 
معاش تكافل و كرامة 

زيادة معاش تكافل وكرامة

وسبق أن أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي تحت مظلة « تكافل وكرامة» عن شهر ابريل  لـ4.7 مليون أسرة،   بالزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة بنسبة 25٪ بشكل دائم.

وشكلت وزارة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما هناك تنسيق مع  المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.

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