قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرّف على التشكيل الرسمي للأهلي أمام إنتر ميامي بكأس العالم للأندية
إيران تتهم العراق وأمريكا بدعم الهجمات الإسرائيلية .. تفاصيل
إعلامي يكشف عن التشكيل الأقرب للأهلي أمام إنتر ميامي في كأس العالم للأندية
اتصال هاتفي بين «بن سلمان» والرئيس الإيراني لبحث التصعيد العسكري ضد إيران
مصرع شخصين وإصابة 14 في قصف إيراني استهدف شمال إسرائيل
قتيلان وإصابات عدة إثر الصواريخ الإيرانية على شمال إسرائيل
الأردن يعلن تشديد الاجراءات الاحترازية ويغلق مجاله الجوي بالكامل
نشرة الفن: وفاة شقيق لطيفة .. جنا عمرو دياب تسجل أحدث أغانيها
دعاء استقبال شهر المحرم.. كلمات مجربة تنفع المسلم
جيش الاحتلال: يُسمح الآن للجمهور بمغادرة المناطق المحصّنة في جميع أنحاء إسرائيل
انسوا إن ميسي في الملعب.. تفاصيل جلسة ريبيرو ولاعبي الأهلي قبل مواجهة إنتر ميامي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

موعد صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة.. اعرف هتقبض كام من هنا

موعد صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة
موعد صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة
عبد العزيز جمال

ينتظر نحو 13 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025، والذي يُعد موعدًا مهمًا هذا العام، نظرًا لتضمّنه تطبيق الزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة رسميًا، في إطار سعي الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الفئات المستحقة.

موعد صرف معاشات شهر يوليو 

وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن صرف معاشات شهر يوليو سيبدأ اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025، على أن يستمر الصرف تباعًا حتى نهاية الشهر، وذلك لضمان انسيابية العملية وتجنب التكدس أمام منافذ الصرف، سواء عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.

صرف المعاشات بزيادة 15% بداية من يوليو

من المقرر أن تشمل معاشات يوليو 2025 الزيادة السنوية التي تم تحديدها بنسبة 15%، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، حيث تُطبق هذه الزيادة مع بداية السنة المالية الجديدة في يوليو من كل عام.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية التي تهدف إلى رفع الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الدخول المحدودة.

خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات بدءا من يوليو

حددت الهيئة طريقة إلكترونية سهلة يمكن من خلالها لأصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة المعاش بعد الزيادة الجديدة لشهر يوليو، وذلك عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، من خلال الخطوات التالية:

  • الدخول إلى الموقع الرسمي: https://www.nosi.gov.eg
  • اختيار خدمة "استعلام عن المعاش".
  • إدخال الرقم القومي لصاحب المعاش في الخانة المخصصة.
  • الضغط على زر "استعلام".
  • ستظهر كافة تفاصيل المعاش، وتشمل:
  • القيمة الشهرية بعد الزيادة
  • موعد الاستحقاق

وسائل صرف المعاشات لشهر يوليو

أوضحت الهيئة أنها أتاحت عدة وسائل لصرف المعاشات لضمان راحة المستفيدين وسهولة الوصول إلى مستحقاتهم، وتشمل:

ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المختلفة.

مكاتب البريد المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.

فروع البنوك المعتمدة لدى الهيئة.

المحافظ الإلكترونية عبر تطبيقات الهواتف المحمولة، مثل "فودافون كاش" و"اتصالات كاش" وغيرها.

زيادة المعاشات 2025
زيادة المعاشات 2025 

زيادة المرتبات 2025

من المقرر أن يتم زيادة المرتبات بدءا من راتب شهر يوليو 2025 لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين أوضاع الموظفين اقتصاديًا، وبما يتناسب مع التحديات الراهنة.

وتتراوح الزيادات في المرتبات بين 1100 و1600 جنيه شهريًا حسب الدرجة الوظيفية.

جدول المرتبات الجديد بعد الزيادة

أعلنت وزارة المالية عن جدول جديد للمرتبات، يبدأ تطبيقه اعتبارًا من يوليو 2025، وتختلف قيمة الزيادة حسب الدرجة الوظيفية كما يلي:

الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيه

الدرجة الخامسة: 7500 جنيه

الدرجة الرابعة: 7800 جنيه

الدرجة الثالثة (التخصصية): 8300 جنيه

الدرجة الثانية: 8900 جنيه

الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10200 جنيه

درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10600 جنيه

الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12200 جنيه

الدرجة الممتازة: 15100 جنيه

المعاشات صرف المعاشات بزيادة 15 موعد صرف معاشات شهر يوليو خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات صرف المعاشات معاشات شهر يوليو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني برقم الجلوس .. جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية

ظهرت الآن.. رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة .. برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة برقم الجلوس |ترقبوها بعد قليل

موعد صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة

موعد صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة.. اعرف هتقبض كام من هنا

كيم يونج اون

كيم يونج أون يلوّح بدعم عسكري غير مباشر لإيران في مواجهة إسرائيل

15100 جنيه لهؤلاء الموظفين.. هل تُصرف زيادة المرتبات بعد 4 أيام؟

10200 جنيه لهؤلاء الموظفين.. هل تُصرف زيادة المرتبات بعد 4 أيام؟

البصل

مش هيوصل لـ 100 جنيه.. حقيقة ارتفاع أسعار البصل خلال الأيام القادمة

ترشيحاتنا

أرشيفية

إيران تطلق موجة جديدة من الصواريخ الباليستية باتجاه إسرائيل

الرئيس الفرنسي ماكرون

الرئيس الفرنسي يدعو نظيره الإيراني للعودة للتفاوض

المدمرة البريطانية في بحر عُمان

البحرية الإيرانية تجبر مدمرة بريطانية على تغيير مسارها في بحر عمان

بالصور

يمنع الشيخوخة ويعجل التئام الجروح .. اكتشف فوائد الخردل

الخردل
الخردل
الخردل

ماتستسلمش لحلاوته.. اكتشف أضرار الإكثار من البطيخ في الصيف

البطيخ
البطيخ
البطيخ

يضر القلب والشرايين.. عادات يومية تخلصك من ارتفاع الكوليسترول

الكوليسترول
الكوليسترول
الكوليسترول

"المشروب الأخضر السحري".. 10 فوائد مذهلة لكوب الشاي الأخضر يوميًا

فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا
فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا
فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا

فيديو

الهجوم علي ايران

نتنياهو: الأسد الصاعد انطلقت بعد 6 شهور من التخطيط.. وترامب لم يمنع الهجوم على إيران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

خالد عامر

خالد عامر يكتب: التآمر على مصر يستمر

المزيد