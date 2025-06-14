موعد صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة.. اعرف هتقبض كام من هنا

ينتظر نحو 13 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025، والذي يُعد موعدًا مهمًا هذا العام، نظرًا لتضمّنه تطبيق الزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة رسميًا، في إطار سعي الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الفئات المستحقة.

موعد صرف معاشات شهر يوليو

وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن صرف معاشات شهر يوليو سيبدأ اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025، على أن يستمر الصرف تباعًا حتى نهاية الشهر، وذلك لضمان انسيابية العملية وتجنب التكدس أمام منافذ الصرف، سواء عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.

صرف المعاشات بزيادة 15% بداية من يوليو

من المقرر أن تشمل معاشات يوليو 2025 الزيادة السنوية التي تم تحديدها بنسبة 15%، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، حيث تُطبق هذه الزيادة مع بداية السنة المالية الجديدة في يوليو من كل عام.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية التي تهدف إلى رفع الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الدخول المحدودة.

خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات بدءا من يوليو

حددت الهيئة طريقة إلكترونية سهلة يمكن من خلالها لأصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة المعاش بعد الزيادة الجديدة لشهر يوليو، وذلك عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي: https://www.nosi.gov.eg

اختيار خدمة "استعلام عن المعاش".

إدخال الرقم القومي لصاحب المعاش في الخانة المخصصة.

الضغط على زر "استعلام".

ستظهر كافة تفاصيل المعاش، وتشمل:

القيمة الشهرية بعد الزيادة

موعد الاستحقاق

وسائل صرف المعاشات لشهر يوليو

أوضحت الهيئة أنها أتاحت عدة وسائل لصرف المعاشات لضمان راحة المستفيدين وسهولة الوصول إلى مستحقاتهم، وتشمل:

ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المختلفة.

مكاتب البريد المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.

فروع البنوك المعتمدة لدى الهيئة.

المحافظ الإلكترونية عبر تطبيقات الهواتف المحمولة، مثل "فودافون كاش" و"اتصالات كاش" وغيرها.

زيادة المعاشات 2025

زيادة المرتبات 2025

من المقرر أن يتم زيادة المرتبات بدءا من راتب شهر يوليو 2025 لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين أوضاع الموظفين اقتصاديًا، وبما يتناسب مع التحديات الراهنة.

وتتراوح الزيادات في المرتبات بين 1100 و1600 جنيه شهريًا حسب الدرجة الوظيفية.

جدول المرتبات الجديد بعد الزيادة

أعلنت وزارة المالية عن جدول جديد للمرتبات، يبدأ تطبيقه اعتبارًا من يوليو 2025، وتختلف قيمة الزيادة حسب الدرجة الوظيفية كما يلي:

الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيه

الدرجة الخامسة: 7500 جنيه

الدرجة الرابعة: 7800 جنيه

الدرجة الثالثة (التخصصية): 8300 جنيه

الدرجة الثانية: 8900 جنيه

الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10200 جنيه

درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10600 جنيه

الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12200 جنيه

الدرجة الممتازة: 15100 جنيه