ما قيمة معاش الأب المتوفى للابن؟ تعرف على الشروط والتفاصيل

يواصل المواطنون البحث عن تفاصيل قانون التأمينات الاجتماعية الجديد 2025، خاصة فيما يتعلق بحقوق الأبناء في معاش الأب المتوفى، وهي من أبرز التساؤلات التي أثيرت منذ صدور القانون رسميا، لما تمثله من أهمية للأسرة المصرية، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

تامينات

ويقدم القانون الجديد فلسفة مختلفة في التأمينات من خلال دمج التشريعات التأمينية السابقة في قانون موحد، يهدف إلى ضمان العدالة في توزيع المعاشات وتوفير الحماية الاجتماعية لكافة الفئات.

اهم نقاط قانون التأمينات الجديد؟

يرتكز قانون التأمينات الجديد على نظام المزايا المحددة، الذي يضمن حقوق المؤمن عليهم والمستحقين عنهم، من خلال آلية التمويل الجزئي لمعاشات الشيخوخة والعجز والوفاة.

وتم وضع القانون الجديد بهدف:

توحيد الأنظمة التأمينية المختلفة.

ربط المعاش بمساهمات المشترك.

تحقيق العدالة بين فئات العاملين في الدولة والقطاع الخاص.

من المستحقون لمعاش المتوفى في القانون الجديد؟

نصت المادة 98 على أن المستحقين لمعاش المتوفى هم:

الأرملة أو الأرمل

الأبناء والبنات

الوالدان

الإخوة والأخوات (بشروط)

ويتم صرف المعاش من أول شهر الوفاة وفقا للأنصبة المحددة بالجدول رقم (7) المرفق بالقانون.

شروط استحقاق الابن لمعاش الأب المتوفى

وفقا للمادة 100 من قانون التأمينات الاجتماعية، يشترط لاستحقاق الابن لمعاش والده:

ألا يكون قد بلغ 21 عاما.

ويستثنى من هذا الشرط الحالات التالية:

1.العاجز عن الكسب.

2.الطالب المنتظم في التعليم حتى البكالوريوس أو الليسانس بشرط عدم تجاوزه 26 عاما وألا يكون قد التحق بعمل.

3.الحاصل على مؤهل نهائي دون التحاق بعمل أو مزاولة مهنة، بشرط:

ألا يتجاوز 26 عاما لحملة المؤهلات العليا.

وألا يتجاوز 24 عاما للمؤهلات الأقل.

أما الإبنة، فشرط الاستحقاق الأساسي هو ألا تكون متزوجة وقت الوفاة.

ما موقف الإخوة والأخوات في المعاش؟

بحسب المادة 101، يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات:

توافر نفس شروط الأبناء.

إثبات إعالة المتوفى لهم.

ويعاد تقييم الإعالة دوريا في حال طرأت تغييرات على حالة المعاش.

هل يمكن الجمع بين أكثر من معاش؟

تنص المادة 102 على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من معاش يصرف من الهيئة أو الخزانة العامة، ويتم صرف المعاش ذو الأولوية حسب الترتيب الآتي:

1.المعاش المستحق عن النفس.

2.المعاش عن الزوج أو الزوجة.

3.عن الوالدين.

4.عن الأبناء.

5.عن الإخوة والأخوات.

وفي حال كان المعاش المستحق أقل من معاش آخر، يصرف الفرق وفقا لضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.

ويمثل قانون التأمينات الجديد 2025 نقلة نوعية في مجال الحماية الاجتماعية، من خلال وضع معايير واضحة لضمان وصول المعاشات للمستحقين، بما يواكب تطورات سوق العمل ويحقق الأمان المالي لأسر المتوفين.