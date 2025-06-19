طريقة التقديم على معاش تكافل وكرامة 2025 .. الشروط والإجراءات

ما طريقة التقديم على معاش تكافل وكرامة 2025 ؟ سؤال يتبادر إلى أذهان كثير من المواطنين، نظرًا لأهميته في تحسين الأوضاع المعيشية لهؤلاء المواطنين، خصوصًا من الطبقات الفقيرة ومنعدمي الدخل، لذا جاء برنامج تكافل وكرامة لدعم الأسر والنساء والأطفال وذوي الإعاقة والمسنين، بما يضمن لهم حياة كريمة، ومساعدة في التغلب على الأعباء المعيشية.

يبدأ التسجيل في برنامج تكافل وكرامة فور استيفاء الأوراق المطلوبة، والتحقق من الشروط اللازمة للحصول على الدعم، كي يتمكن الأفراد من تحسين أوضاعهم واستغلال هذه المساعدة في النقل نحو مستقبل أفضل.

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طريقة التقديم على معاش تكافل وكرامة 2025

يمكن للراغبين في الاستفادة من معاش تكافل وكرامة 2025 التوجه إلى الوحدة الاجتماعية الأقرب إلى محل الإقامة، لتقديم مجموعة من المستندات للتأكد من جدارة الحصول على معاش تكافل وكرامة.

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة

تشمل مستندات الحصول على معاش تكافل وكرامة صورًا واضحة لبطاقة الرقم القومي سارية المفعول لجميع الأفراد، بدءًا من 18 سنة، مع ضرورة أن تكون المعلومات محدثة، وتتطابق مع عنوان الإقامة، بالإضافة إلى تقديم صور قسيمة الزواج أو الطلاق، لضمان صحة الوضع الاجتماعي للأسرة.

طريقة التقديم على معاش تكافل وكرامة

قم بإعداد صور شهادة الميلاد المميكنة للأطفال دون 18 سنة.

تقديم صورة بطاقة التموين شرط أن تكون مميكنة ومسجل اللجنة التموينية بها إذا كانت موجودة.

إحضار قيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 سنة، وقيد جامعي للمسجلين في الجامعات.

تقديم كود كشف الإعاقة إذا كان هناك حالات مرضية مزمنة.

مستندات مطلوبة أخرى للتقديم على المعاش

يتعين عليك توفير مستندات إضافية، تشمل صورة شهادة الوفاة للأرامل وصورة شهادة الهجر لتأكيد الانفصال، بالإضافة إلى صورة إقرار الوصاية للأيتام، وشهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم، وهذه المستندات جميعها تؤكد حق المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة، تزيد من فرص قبوله للحصول عليه.

المستند الضرورة

بطاقة الرقم القومي أساسي

قسيمة الزواج أو الطلاق حسب الحالة

شهادة الميلاد للأطفال أساسي

بطاقة التموين المميكنة إذا وجدت

قيد دراسي للأطفال أساسي للأطفال من 6 إلى 18 عامًا

كود كشف الإعاقة لحالات الإعاقة

شهادة الوفاة أو الهجر حسب الحالة