زيادة 15% في اليوم دا .. بشرى لأصحاب المعاشات

تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لتطبيق الزيادة الجديدة التى أقرتها الدولة لأصحاب المعاشات، حيث يبدأ صرف المعاشات 1 يوليو 2025 بزيادة قدرها 15%، تنفيذًا لما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وينتظر أصحاب المعاشات موعد صرف معاش شهر يوليو 2025 متضمنا الزيادة الجديدة ضمن موازنة السنة المالية الجديدة، التي تبدأ في يوليو المقبل.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية الزيادات المقررة على المعاشات، عقب الانتهاء من الإجراءات اللازمة وتطبيق الزيادة قبل موعد الصرف.



ويمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام الكترونيا عن الزيادة المخصصة لهم ، هذا بالاضافة الى طرق واماكن الصرف المتاحة

وهناك عدة سبل يختار منها المواطن الوسيلة الملائمة له، لصرف المعاشات وهذه الأماكن كالتالي:

- منافذ البريد المصرى.

- فروع البنوك الحكومية والبنوك التجارية.

- منافذ شركة فوري.

- عبر ماكينات الصراف الآلي للبنوك «ATM».

- من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش.