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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

معاش ربة المنزل 2025.. 5 شروط للتسجيل بحسب قانون التأمينات

معاش ربة المنزل 2025.. 5 شروط للتسجيل بحسب قانون التأمينات
معاش ربة المنزل 2025.. 5 شروط للتسجيل بحسب قانون التأمينات
عبد العزيز جمال

تبحث الكثير من السيدات عن معاش ربات البيوت ، حيث أتاح قانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019 تحولًا كبيرًا في دعم المرأة غير العاملة.

ويتيح قانون التأمينات الاجتماعية للمرأة غير العاملة الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية اختياريًا، دون الحاجة إلى وظيفة رسمية أو صاحب عمل أو عقد عمل رسمي .

ويتيح القانون لربة المنزل معاشًا شهريًا عند التقاعد أو في حالات العجز، وهو ما يشكل نقلة نوعية في مظلة الحماية الاجتماعية.

كيف أحصل على معاش ربات البيوت بدون عمل؟

أوضح القانون أن السيدة تستطيع دفع الاشتراك بنفسها، وحدد القيمة بمبلغ 207 جنيهات شهريًا، بما يعادل حوالي 7 جنيهات يوميًا فقط، وهو ما يجعل الاشتراك متاحًا لمعظم ربات البيوت، ومحفظات القرآن الكريم، والفئات غير العاملة التي تبحث عن ضمان دخل مستقر دون الحاجة للالتحاق بوظائف رسمية.

ما هي شروط استحقاق المعاش بربات المنزل؟

لا تشترط منظومة التأمينات الاجتماعية على السيدة المتقدمة أن تكون موظفة أو تابعة لجهة عمل، بل يمكنها ببساطة التسجيل بصفتها ربة منزل. 

  1. يجب أن يكون عمر السيدة ما بين 18 و45 عامًا.
  2. ضرورة الاستمرار في دفع الاشتراكات دون انقطاع.
  3. يشترط ألا تكون السيدة مشتركة في أي نظام تأميني آخر.
  4. المدة القانونية للحصول على المعاش لا تقل عن 180 شهرًا (15 عامًا).
  5. لا يسمح بصرف المعاش قبل استكمال مدة الاشتراك المحددة.

حماية اجتماعية تمتد إلى الأسرة

وللباحثات عن معاش ربات البيوت ، فيمنح النظام التأميني للمرأة المشتركة معاشًا شهريًا بمجرد التقاعد أو في حال العجز، كما يمتد أثره إلى أسرتها في حالات الوفاة، مما يؤمن حياة أفراد الأسرة من الناحية المالية، ويقلل من الحاجة للاعتماد على الآخرين، أو الجمعيات الخيرية، أو المساعدات.

فرصة ذهبية لمن لا دخل لهن

يمثل هذا القانون فرصة ذهبية للفئات التي لم تتمكن من الحصول على وظائف أو تعمل بشكل غير رسمي، ويعزز من استقلالهن المادي في المستقبل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، التي جعلت من الضروري لكل أسرة أن تضمن مصادر دخل متعددة وآمنة.

دعم مباشر من الدولة للمرأة

يأتي هذا التوجه ضمن سياسات الدولة الرامية لتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة اقتصاديًا، من خلال استهداف ربات البيوت والفئات غير المنتظمة في سوق العمل، ليصبح لديهن مظلة تأمينية مماثلة لما يحصل عليه العاملون في القطاعين الحكومي والخاص.

سهولة في الإدارة والاشتراك

من أهم مزايا النظام أنه لا يشترط وجود جهة عمل، ولا يتطلب أي أوراق تثبت التوظيف، مما يمنح السيدة حرية كاملة في الاشتراك والإدارة الذاتية لاشتراكها التأميني، ويقلل من التعقيدات الإدارية التي كانت تحول سابقًا دون دخول هذه الفئة إلى نظام التأمينات.

اشتراك يومي مناسب لميزانية الأسرة

مع اشتراك يومي لا يتجاوز 7 جنيهات، يصبح بإمكان ربات البيوت بناء مستقبل آمن ، دون أن يشكل ذلك عبئًا ماليًا كبيرًا، حيث يتناسب هذا المبلغ مع قدرات الكثير من الأسر.

شروط الحصول معاش ربات البيوت

شددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على أهمية انتظام ربة المنزل المشتركة في دفع الاشتراكات، وأوضحت أن صرف معاش ربات البيوت مرهون بإتمام مدة الاشتراك القانونية وهي 15 سنة كاملة، مؤكدة أن هذا الشرط أساسي لضمان الاستفادة من مزايا النظام.

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