لا مسكن ولا معاش.. أرملة إحسان الترك تستغيث من سوء الحال

تصدرت أرملة الفنان إحسان الترك محركات البحث جوجل بعد تصريحاتها الأخيرة عن تدهور الحال بها بعد وفاة زوجها وتركها لمنزلها بعد تهديد صاحب العقار لها.

وكشفت أرملة الفنان إحسان الترك عن تطورات الحالة المادية بعد رحيله، مؤكدة أن ابن الفنان هو الذى يتكفل بجميع المصاريف المطلوبة وأنها لم تتقاض معاشا من نقابة المهن التمثيلية لأن الفنان ليس عضوا عاملا بالنقابة.

وقالت أرملة الفنان إحسان الترك فى تصريح خاص لموقع صدى البلد، إنه لم يتواصل معها أحد من الوسط الفني بعد وفاة زوجها وأنها لم تتقاض معاشا له من نقابة المهن التمثيلية لأنه يعتبر عضوا منتدبا وليس عضوا عاملا.

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