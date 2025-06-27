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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شروط الحصول على معاش ربات البيوت بدون وظيفة وقيمة الاشتراك

روط الحصول على معاش ربات البيوت
روط الحصول على معاش ربات البيوت
محمد غالي

في خطوة غير مسبوقة تعزز مظلة الحماية الاجتماعية وتدعم تمكين المرأة اقتصاديا، منح قانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019 للسيدات غير العاملات حق الاشتراك الاختياري في منظومة التأمينات، بما يتيح لهن الحصول على معاش شهري دون الحاجة إلى التوظف أو الالتحاق بسوق العمل الرسمي.

 

تأمين شامل للأسرة وليس للسيدة فقط

يتجاوز أثر هذا النظام حدود الفرد، حيث يمتد ليشمل أفراد أسرتها في حالات العجز أو الوفاة، ما يوفر استقرارا ماليا طويل الأمد، ويحد من الاعتماد على المساعدات أو التبرعات. 

ويمثل هذا النظام وسيلة فاعلة لبناء شبكة أمان اجتماعي قوية ومستدامة.

خطوة حقيقية نحو تمكين المرأة اقتصاديا

يأتي هذا التوجه ضمن إستراتيجية الدولة لزيادة معدلات الشمول التأميني، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفئات غير المنتظمة في سوق العمل، لا سيما السيدات. 

ويتميز النظام بمرونة كبيرة في التسجيل، وعدم الحاجة إلى مستندات معقدة أو إثباتات لوظيفة، ما يسهل على السيدات الانضمام إليه دون عوائق إدارية.

معاش ربات البيوت بدون وظيفة وقيمة الاشتراك

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الانتظام في سداد الاشتراكات هو السبيل الوحيد لضمان المعاش، مشيرة إلى أهمية الالتزام بالمدد القانونية للحصول على كامل الحقوق التأمينية. 

ويمثل الاشتراك اليومي فرصة ذهبية للسيدات لتأمين مستقبلهن واستقلالهن المادي في مواجهة تقلبات الحياة.

شروط الحصول على معاش ربات البيوت بدون وظيفة وقيمة الاشتراك

أقر القانون أحقية السيدات من الفئات غير المنتظمة في العمل، مثل ربات البيوت ومحفظات القرآن الكريم وغيرهن من خارج سوق العمل، في الاشتراك بشكل اختياري في التأمينات الاجتماعية. 

ويشترط أن تكون السيدة مصرية الجنسية ويتراوح عمرها بين 18 و45 عاما، لتتمكن من التقديم عبر مكاتب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

الاشتراك الشهري الاختياري بـ207 جنيهات فقط

حددت الهيئة قيمة الاشتراك الشهري الاختياري بـ207 جنيهات فقط، أي ما يعادل نحو 7 جنيهات يوميا، وهو مبلغ بسيط نسبيا ويتناسب مع دخول العديد من الأسر ، خاصة في المناطق الريفية والأحياء ذات الدخل المحدود. 

ويهدف هذا الاشتراك إلى منح السيدة معاشا شهريا مستقرا عند بلوغ سن التقاعد أو التعرض لأي ظرف صحي.

 

شروط استحقاق المعاش للسيدات غير العاملات

وضعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عددا من الشروط الأساسية التي يجب توافرها لاستحقاق المعاش ضمن هذا النظام، أبرزها:
أن تكون السيدة بين عمر 18 و45 عاما وقت التقديم
الانتظام في سداد الاشتراكات دون انقطاع
عدم الاشتراك في أي نظام تأميني آخر
استكمال مدة الاشتراك القانونية بحد أدنى 180 شهرا (15 سنة)
لا يجوز صرف المعاش قبل إتمام مدة الاشتراك المقررة.

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