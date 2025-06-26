قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مش بس أختي | احتفال غير متوقع من ليلى أحمد زاهر بعيد ميلاد ملك .. شاهد
خسارة تقترب من 1000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم الخميس
أول تعليق من حماس على استشهاد الحاج رمضان
الرئيس السيسي يدعو رئيس الوزراء البريطاني لزيارة مصر
محضر عاجل بتسلل مادة الرصاص لأجساد 30 عاملا بمصنع في السادات
أهالي الجنود القتـ لى في كمين خان يونس: أبناؤنا قتـ لوا نتيجة إهمال جسيم
اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر وبولندا لتعزيز التعاون الثنائي وبحث تطورات الشرق الأوسط
إجابات امتحان الفيزياء الثانوية العامة 2025 ..ومعلم يؤكد: جاي من نماذج الوزارة
ذكرى احتفالات 30 يونيو.. حزب الجبهة يهدي أغنية " إيد في إيد" للشعب المصري
رئيس وزراء بريطانيا: نتطلع لزيارة الرئيس السيسي إلى لندن
الرئيس السيسي وستارمر يرحبان بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران ويشددان على الحل السلمي
وزير الدفاع الإسرائيلي : حاولنا اغتيال المرشد الإيراني وانعدمت الفرصة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي أصدر القرار رسميًا.. احسب معاشك الجديد بعد الزيادة

الرئيس السيسي أصدر القرار رسميًا.. احسب معاشك الجديد بعد الزيادة
الرئيس السيسي أصدر القرار رسميًا.. احسب معاشك الجديد بعد الزيادة
عبد العزيز جمال

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا جديدًا بشأن زيادة المعاشات لنحو 11.5 مليون مواطن، والتي تشمل إضافة 15% زيادة لكل المستفيدين من المعاشات.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 325 لسنة 2025، بشأن زيادة المعاشات المستحقة وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل ، أي بعد 4 أيام من اليوم.

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه: تُزاد بنسبة 15% بدءا من 1 يوليو 2025 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقا لأحكام القانونين الآتيين:

1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية

2- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

15 % زيادة المعاشات الجديدة مع يوليو

وتُعد هذه الزيادة خطوة جديدة في سلسلة من الإجراءات التي تستهدف تحسين الأحوال المعيشية لأصحاب المعاشات، خاصة في ظل ما يواجهه المواطنون من تحديات اقتصادية متزايدة.

ويعكس قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي التزام الدولة بتوفير حياة كريمة لكبار السن، وإدراكها لحجم الضغوط الاقتصادية التي تتحملها هذه الفئة التي أفنت سنوات عمرها في خدمة الوطن.

ويمكن حساب المعاش الجديد بعد الزيادة بضرب 15% X قيمة المعاش الحالي ، ثم جمع الناتج على قيمة إجمالي المعاش ستحصل على قيمة معاشك الجديد.

تفاصيل زيادة المعاشات 2025 

وبموجب القرار الجمهوري، فإن جميع المستفيدين من قوانين المعاشات سارية المفعول حتى 30 يونيو 2025، سيكونون مشمولين بالزيادة بنسبة 15%، بما يعزز من عدالة التوزيع ويضمن استفادة أوسع شريحة من المتقاعدين، دون الحاجة لتقديم طلبات أو إجراءات إضافية.

من جانبه ، وجه اللواء جمال  عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الشكر والتقدير الى الرئيس السيسي على دعمه المتواصل وحرصه الدائم على تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، مؤكدًا أن صدور القرار الجمهوري بزيادة المعاشات بنسبة ١٥٪؜ اعتبارا من اول يوليو القادم تعكس اهتمام سيادته بتعزيز الحماية الاجتماعية لاصحاب المعاشات والمستحقين عنهم

واوضح عوض أن الحد الاقصى للزيادة  يبلغ 2175 جنيهًا للشرائح العليا، ويستفيد من قرار الزيادة نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، وتبلغ تكلفة  الزيادة 70 مليار  سنويا.

وأضاف أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ستنهي كافة الإجراءات الادارية والفنية اللازمة لصرف المعاشات بالزيادة المقررة اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 1 يوليو من خلال البنوك ومكاتب البريد وماكينات الـATM والمحافظ الإلكترونية

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بعد الزيادة

وأتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمواطنين إمكانية الاستعلام عن قيمة المعاش بعد الزيادة إلكترونيا عبر موقعها الرسمي، من خلال الخطوات التالية:
1.الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. https://www.nosi.gov.eg/ 
2.اختيار “صاحب معاش” من قائمة الخدمات.
3.الدخول إلى “خدمات التأمينات الاجتماعية”.
4.تسجيل الرقم القومي وكلمة المرور.
5.الضغط على “استعلام” لعرض تفاصيل المعاش بعد الزيادة.

جدول صرف المعاشات لشهر يوليو 2025

وأكدت الهيئة أن صرف معاشات يوليو سيتم في موعده دون تبكير أو تأجيل، بدءا من الثلاثاء 1 يوليو 2025، وذلك لنحو 11 مليون مستفيد على مستوى الجمهورية. وستستمر عملية الصرف على مدار الشهر لتقليل التكدس وتسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم دون عناء.

أماكن صرف المعاشات

وفرت الحكومة مجموعة من القنوات الرسمية لصرف المعاشات، تيسيرا على المواطنين وتشمل:

  • مكاتب البريد المنتشرة في المحافظات.
  • فروع البنوك الحكومية والخاصة.
  • ماكينات الصراف الآلي (ATM).
  • المحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول.
  • منافذ فوري
المعاشات الرئيس عبد الفتاح السيسي معاشات ومكافآت استثنائية 15 زيادة المعاشات الجديدة تفاصيل زيادة المعاشات زيادة المعاشات 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة

زيادة فورية 5% على المرتب.. الحكومة تفاجئ ملايين الموظفين بهذا القرار

امتحان الفيزياء

"اسمه و مدرسته ظهروا .. صورة من امتحان فيزياء الثانوية العامة بتليجرام تكشف هوية صاحبها

الرئيس السيسي يُسعد أصحاب المعاشات بقرار انتظره الملايين.. موعد التنفيذ رسميًا

الرئيس السيسي يُسعد أصحاب المعاشات بقرار انتظره الملايين.. موعد التنفيذ رسميًا

جروبات الغش

جروبات الغش تزعم تسريب امتحان فيزياء الثانوية العامة.. والتعليم تنفي

السيارة المهشمة

دخلوا بيها في الرصيف.. أطفال يقودون سيارة نائب برلماني ويتسببون في تحطيمها بفيصل |صور

حوار معتز الخصوصي مع النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب

رئيس إسكان النواب: 250 جنيها تحت الحساب يدفعها المستأجر لمدة 3 أشهر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم

امتحانات الثانوية العامة

جروبات الغش تنشر صور امتحان فيزياء الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان

معاشات شهر يوليو

بعد قرار الرئيس السيسي بالزيادة.. طريقة الاستعلام عن المعاشات 2025

ترشيحاتنا

لماذا نحتفل بهجرة النبي فى شهر المحرم

لماذا نحتفل بهجرة النبي فى شهر المحرم ؟

الدعاء

أفضل الصيام بعد شهر رمضان.. اغتنم هذا اليوم من محرم يكفر ذنوب سنة

الدعاء

دعاء شهر محرم .. 5 كلمات رددها يفتحها الله لك فتحا عجيبا

بالصور

تحذير للمستخدمين.. أخطاء شائعة في استخدام "الإير فراير" تُفسد الطهي وتقلل من كفاءتها

أخطاء شائعة عند استخدام المقلاة الهوائية
أخطاء شائعة عند استخدام المقلاة الهوائية
أخطاء شائعة عند استخدام المقلاة الهوائية

مش بس أختي | احتفال غير متوقع من ليلى أحمد زاهر بعيد ميلاد ملك .. شاهد

ملك وليلي زاهر
ملك وليلي زاهر
ملك وليلي زاهر

أنواع الصرع .. علامات لن تخطر ببالك تكشف الإصابة أغربها | السرحان

أنواع الصرع
أنواع الصرع
أنواع الصرع

بعد قصة الأمس .. ميرنا وليد تقابل إلهام شاهين في "قرن الشيطان"

ميرنا وليد
ميرنا وليد
ميرنا وليد

فيديو

عمرو دياب وعمرو مصطفى

مفاجأة الصيف.. الهضبة وعمرو مصطفى يعودان بأغنيتين تهزان الوسط الفني

فيلم الرسالة

أفلام الهجرة النبوية.. تأريخ فني وخلود إنساني لرحلة مقدسة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد قرار مجلس الوزراء.. هؤلاء الموظفون ممنوعون من ترقيات 2025

مذيعة "صدى البلد" رنا عبد الرحمن

800 جنيه تراجعا.. أسعار الذهب والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد