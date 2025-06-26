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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي: الهجرة النبوية ستظل رمزا للاجتهاد والتضحية لنصرة الحق

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
منار عبد العظيم

أفادت قناة الأولى المصرية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه تهنئة رسمية بمناسبة العام الهجري الجديد، عبّر فيها عن أطيب تمنياته للشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية.

الهجرة النبوية مصدر إلهام للأمة

وأكد الرئيس السيسي، بحسب ما نقلته القناة، أن الهجرة النبوية الشريفة ستظل رمزًا خالدًا للاجتهاد، والصبر، والتضحية بالغالي والنفيس من أجل نصرة الحق، مشيرًا إلى أن معانيها لا تزال حاضرة في وجدان الأمة وتاريخها.

وأضاف الرئيس السيسي أن هذه المناسبة العطرة تمثل فرصة لتجديد العزم على مواصلة العمل من أجل رفعة الوطن، داعيًا أبناء الشعب إلى التكاتف والعمل بجد وإخلاص لبناء "الجمهورية الجديدة" وتحقيق مستقبل أفضل.

الرئيس السيسي الهجرة النبوية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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