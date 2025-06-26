الرئيس السيسي: الهجرة النبوية ستظل رمزا للاجتهاد والتضحية لنصرة الحق

أفادت قناة الأولى المصرية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه تهنئة رسمية بمناسبة العام الهجري الجديد، عبّر فيها عن أطيب تمنياته للشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية.

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الهجرة النبوية مصدر إلهام للأمة

وأكد الرئيس السيسي، بحسب ما نقلته القناة، أن الهجرة النبوية الشريفة ستظل رمزًا خالدًا للاجتهاد، والصبر، والتضحية بالغالي والنفيس من أجل نصرة الحق، مشيرًا إلى أن معانيها لا تزال حاضرة في وجدان الأمة وتاريخها.

وأضاف الرئيس السيسي أن هذه المناسبة العطرة تمثل فرصة لتجديد العزم على مواصلة العمل من أجل رفعة الوطن، داعيًا أبناء الشعب إلى التكاتف والعمل بجد وإخلاص لبناء "الجمهورية الجديدة" وتحقيق مستقبل أفضل.