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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خلال أيام.. زيادة المرتبات والمعاشات بعد صدور قرار رسمي من الرئيس السيسي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
رشا عوني

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الماضية عن زيادة المعاشات والمرتبات بعد قرار رسمي من الرئيس السيسي أمس والذي نُشر بالجريدة الرسمية ليدخل قرار زيادة المعاشات حيز التنفيذ خلال الايام القليلة المقبلة.

السيسي يوافق على زيادة المعاشات 

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية، رقم 325 لسنة 2025، بشأن زيادة المعاشات اعتبارا من 1 يوليو 2025.

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه: تُزاد بنسبة 15% بدءا من 1 يوليو 2025 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقا لأحكام القانونين الآتيين:

1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية

2- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

السيسي يوافق على زيادة المعاشات 

زيادة المرتبات والمعاشات 2025

أعلن رئيس الوزراء في فبراير الماضي عن نية الحكومة في زيادة المرتبات والمعاشات هذا العام وذلك ضمن بنود الحزمة الاجتماعية الجديدة التي وضعتها الحكومة ووافق عليها السيسي ووجه بسرعة تنفيذها . 

وكان من اهم بنود الحزمة الإجتماعية الجديدة زيادة المعاشات و زيادة المرتبات و رفع الحد الأدنى للأجور و زيادة معاش تكافل وكرامة . 

موعد زيادة المرتبات والمعاشات 

و أعلنت الحكومة رسمياً تطبيق زيادة المعاشات والمرتبات رسمياً في يوليو المقبل مع السنة المالية الجديدة .

موعد صرف معاشات شهر يوليو

ومن المقرر أن يبدأ صرف معاشات شهر يوليو، اعتبارًا من الثلاثاء المقبل ١ يوليو 2025، ويستمر حتى نهاية الشهر.


وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن المعاشات ستُصرف بالزيادة الجديدة التي تم اعتمادها رسميًا بناءً على توجيهات رئاسية تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

وزير المالية 

زياد المرتبات 2025


أما بالنسب لزيادة المرتبات و زيادة مرتبات الموظفين ، فقد أعلن  الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إن تطبيق الزيادات سيبدأ فعليًا من يوليو 2025، وإن الحوافز الجديدة تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين دخول الموظفين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.

وأشار إلى أن الزيادات في المرتبات لن تقتصر على الحافز الإضافي، بل ستتضمن زيادات إجمالية تتراوح بين 1100 و1600 جنيه شهريًا حسب الدرجة الوظيفية.

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