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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يُنصف أصحاب المعاشات.. قرار جمهوري انتظره الملايين

الرئيس السيسي يُنصف أصحاب المعاشات.. قرار جمهوري انتظره الملايين
الرئيس السيسي يُنصف أصحاب المعاشات.. قرار جمهوري انتظره الملايين
عبد العزيز جمال

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا جديدًا يُسعد الملايين من أصحاب المعاشات في مصر، حيث نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 325 لسنة 2025، بشأن زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 15%، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل.

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه: تُزاد بنسبة 15% بدءا من 1 يوليو 2025 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقا لأحكام القانونين الآتيين:

1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية

2- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

15 % زيادة المعاشات المستحقة مع يوليو

وتُعد هذه الزيادة خطوة جديدة في سلسلة من الإجراءات التي تستهدف تحسين الأحوال المعيشية لأصحاب المعاشات، خاصة في ظل ما يواجهه المواطنون من تحديات اقتصادية متزايدة.

ويعكس قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي التزام الدولة بتوفير حياة كريمة لكبار السن، وإدراكها لحجم الضغوط الاقتصادية التي تتحملها هذه الفئة التي أفنت سنوات عمرها في خدمة الوطن.

هذه الزيادة تأتي ضمن سياسات الدولة الهادفة إلى تخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين من أصحاب الدخول الثابتة، خاصة المتقاعدين وأصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم.

تفاصيل زيادة المعاشات 

وبموجب القرار الجمهوري، فإن جميع المستفيدين من قوانين المعاشات سارية المفعول حتى 30 يونيو 2025، سيكونون مشمولين بالزيادة بنسبة 15%، بما يعزز من عدالة التوزيع ويضمن استفادة أوسع شريحة من المتقاعدين، دون الحاجة لتقديم طلبات أو إجراءات إضافية.


ووجه اللواء جمال  عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الشكر والتقدير الى الرئيس السيسي على دعمه المتواصل وحرصه الدائم على تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، مؤكدًا أن صدور القرار الجمهوري بزيادة المعاشات بنسبة ١٥٪؜ اعتبارا من اول يوليو القادم تعكس اهتمام سيادته بتعزيز الحماية الاجتماعية لاصحاب المعاشات والمستحقين عنهم

واوضح عوض أن الحد الاقصى للزيادة  يبلغ 2175 جنيهًا للشرائح العليا، ويستفيد من قرار الزيادة نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، وتبلغ تكلفة  الزيادة 70 مليار  سنويا.

وأضاف أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ستنهي كافة الإجراءات الادارية والفنية اللازمة لصرف المعاشات بالزيادة المقررة اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 1 يوليو من خلال البنوك ومكاتب البريد وماكينات الـATM والمحافظ الإلكترونية.


 

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