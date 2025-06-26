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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يُسعد أصحاب المعاشات بقرار انتظره الملايين.. موعد التنفيذ رسميًا

الرئيس السيسي يُسعد أصحاب المعاشات بقرار انتظره الملايين.. موعد التنفيذ رسميًا
الرئيس السيسي يُسعد أصحاب المعاشات بقرار انتظره الملايين.. موعد التنفيذ رسميًا
عبد العزيز جمال

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا جديدًا بشأن زيادة المعاشات لنحو 11.5 مليون مواطن.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 325 لسنة 2025، بشأن زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 15%، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل.

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه: تُزاد بنسبة 15% بدءا من 1 يوليو 2025 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقا لأحكام القانونين الآتيين:

1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية

2- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

15 % زيادة المعاشات الجديدة مع يوليو

وتُعد هذه الزيادة خطوة جديدة في سلسلة من الإجراءات التي تستهدف تحسين الأحوال المعيشية لأصحاب المعاشات، خاصة في ظل ما يواجهه المواطنون من تحديات اقتصادية متزايدة.

ويعكس قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي التزام الدولة بتوفير حياة كريمة لكبار السن، وإدراكها لحجم الضغوط الاقتصادية التي تتحملها هذه الفئة التي أفنت سنوات عمرها في خدمة الوطن.

تفاصيل زيادة المعاشات 2025 

وبموجب القرار الجمهوري، فإن جميع المستفيدين من قوانين المعاشات سارية المفعول حتى 30 يونيو 2025، سيكونون مشمولين بالزيادة بنسبة 15%، بما يعزز من عدالة التوزيع ويضمن استفادة أوسع شريحة من المتقاعدين، دون الحاجة لتقديم طلبات أو إجراءات إضافية.

ووجه اللواء جمال  عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الشكر والتقدير الى الرئيس السيسي على دعمه المتواصل وحرصه الدائم على تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، مؤكدًا أن صدور القرار الجمهوري بزيادة المعاشات بنسبة ١٥٪؜ اعتبارا من اول يوليو القادم تعكس اهتمام سيادته بتعزيز الحماية الاجتماعية لاصحاب المعاشات والمستحقين عنهم

واوضح عوض أن الحد الاقصى للزيادة  يبلغ 2175 جنيهًا للشرائح العليا، ويستفيد من قرار الزيادة نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، وتبلغ تكلفة  الزيادة 70 مليار  سنويا.

وأضاف أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ستنهي كافة الإجراءات الادارية والفنية اللازمة لصرف المعاشات بالزيادة المقررة اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 1 يوليو من خلال البنوك ومكاتب البريد وماكينات الـATM والمحافظ الإلكترونية

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بعد الزيادة

وأتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمواطنين إمكانية الاستعلام عن قيمة المعاش بعد الزيادة إلكترونيا عبر موقعها الرسمي، من خلال الخطوات التالية:
1.الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
2.اختيار “صاحب معاش” من قائمة الخدمات.
3.الدخول إلى “خدمات التأمينات الاجتماعية”.
4.تسجيل الرقم القومي وكلمة المرور.
5.الضغط على “استعلام” لعرض تفاصيل المعاش بعد الزيادة.

جدول صرف المعاشات لشهر يوليو 2025

وأكدت الهيئة أن صرف معاشات يوليو سيتم في موعده دون تبكير أو تأجيل، بدءا من الثلاثاء 1 يوليو 2025، وذلك لنحو 11 مليون مستفيد على مستوى الجمهورية. وستستمر عملية الصرف على مدار الشهر لتقليل التكدس وتسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم دون عناء.

أماكن صرف المعاشات

وفرت الحكومة مجموعة من القنوات الرسمية لصرف المعاشات، تيسيرا على المواطنين وتشمل:

  • مكاتب البريد المنتشرة في المحافظات.
  • فروع البنوك الحكومية والخاصة.
  • ماكينات الصراف الآلي (ATM).
  • المحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول.
  • منافذ فوري.
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