بعد قرار الرئيس السيسي بالزيادة.. طريقة الاستعلام عن المعاشات 2025

تصدّرت عمليات البحث خلال الساعات الماضية عن موعد زيادة المعاشات 15% وذلك عقب تصديق الرئيس السيسي على قرار زيادة المعاشات رسمياً ونشره في الجريدة الرسمية .

السيسي يقرر زيادة المعاشات

موعد صرف معاشات شهر يوليو

الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أعلنت أن صرف معاشات شهر يوليو، من المقرر أن يبدأ اعتبارًا من 1 يوليو 2025، ويستمر حتى نهاية الشهر.



وأكدت الهيئة أن المعاشات ستُصرف بالزيادة الجديدة التي تم اعتمادها رسميًا بناءً على توجيهات رئاسية تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

موعد صرف معاشات يوليو

زيادة المعاشات 15%؜



ومن المقرّر أن يتم صرف معاشات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة التي اقرتها الحكومة بنسبة 15% في يوليو المقبل ، اي ان اصحاب المعاشات سيحصلون على معاش شهر يوليو بعد زيادته بنسبة 15%؜.

طريقة الاستعلام عن معاش شهر يوليو بالخطوات

الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اضغط هنا اختيار «الخدمات» من القائمة الرئيسية. النقر على «خدمات أصحاب المعاشات». اختيار «الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش». إدخال الرقم القومي وكلمة المرور الخاصة بك. بعد تسجيل الدخول، ستظهر لك تفاصيل المعاش والزيادات المقررة.

الاستعلام عن المعاشات

السيسي يوافق على زيادة المعاشات رسمياً

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية، رقم 325 لسنة 2025، بشأن زيادة المعاشات اعتبارا من 1 يوليو 2025.

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه: تُزاد بنسبة 15% بدءا من 1 يوليو 2025 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقا لأحكام القانونين الآتيين:

1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية

2- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

