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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة في هذا الموعد | احسب قبضك

معاشات
معاشات
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

انتهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لةضع الترتيبات اللازمة لبدء فى صرف معاشات شهر يوليو 2025 الثلاثاء القادم، وذلك متضمن الزيادة الجديد بنسبة 15%.

ووجه اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه المتواصل وحرصه الدائم على تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، مؤكدًا أن صدور القرار الجمهوري بزيادة المعاشات بنسبة ١٥٪؜ اعتبارا من اول يوليو القادم تعكس اهتمام سيادته بتعزيز الحماية الاجتماعية لاصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

وأوضح عوض أن الحد الأقصى للزيادة  2175 جنيهًا، ويستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، وتبلغ تكلفة  الزيادة 70 مليار  سنويا.

صرف المعاشات بالزيادة المقررة الثلاثاء 

وأضاف أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ستنهي كافة الإجراءات الادارية والفنية اللازمة لصرف المعاشات بالزيادة المقررة اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 1 يوليو من خلال البنوك ومكاتب البريد وماكينات الـATM والمحافظ الإلكترونية.

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر يوليو الحد الاقصى للزيادة 2175

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