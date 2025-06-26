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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد صرف معاشات شهر يوليو بزيادة 15% | احسب قبضك

صرف المعاشات
صرف المعاشات
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

انتهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من وضع الترتيبات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر يوليو 2025 الثلاثاء القادم، وذلك ضمن الزيادة الجديدة بنسبة 15%.

ووجه اللواء جمال  عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الشكر والتقدير للرئيس السيسي على دعمه المتواصل وحرصه الدائم على تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، مؤكدًا أن صدور القرار الجمهوري بزيادة المعاشات بنسبة ١٥٪؜ اعتبارا من أول يوليو القادم يعكس اهتمام سيادته بتعزيز الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

وأوضح عوض ان الحد الاقصى للزيادة 2175 جنيهًا، ويستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، وتبلغ تكلفة  الزيادة 70 مليار جنيه سنويا.

وأضاف  أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ستنهي كافة الإجراءات الادارية والفنية اللازمة لصرف المعاشات بالزيادة المقررة اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 1 يوليو من خلال البنوك ومكاتب البريد وماكينات الـATM والمحافظ الإلكترونية.

صرف معاشات شهر يوليو 2025 الثلاثاء القادم جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أصحاب المعاشات المعاشات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي البريد وماكينات الـATM

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