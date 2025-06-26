قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ننشر.. أقوال المجني عليه في قضية سرقة الوحدات الخارجية للتكييفات في المعصرة
المرشد الإيراني: إسرائيل لم تتصور قوة ضرباتنا وكانت على وشك الانهيار الكامل
صندوق مكافحة الإدمان يستعرض برامج وأنشطة التوعية خلال النصف الأول من 2025
انقلاب ميكروباص في ترعة ومصرع السائق بالجيزة | صور
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 26 يونيو 2025
مطاردة وضرب وشتيمة.. التحقيق في بلاغ مها الصغير ضد أحمد السقا
وزير التعليم : نرصد امتحانات الثانوية العامة لحظة بلحظة ونؤكد انضباطها
جروسي: أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو الإيراني "لم تعد تعمل"
توم كروز فى فيصل.. كيف شكل الذكاء الاصطناعي ملامح جديدة للمشاهير؟
قصة الهجرة النبوية.. أسباب ودروس وعبرر
جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية شاملة بمنطقة زنين ببولاق الدكرور
فيفا يكشف عدد الحضور الجماهيري لمونديال الأندية 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من أول يوليو.. كيف تحسب معاشك بعد الزيادة 15%؟

زيادة المعاشات
زيادة المعاشات
رشا عوني

بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي وموافقته على زيادة المعاشات 15%، ارتفعت عمليات البحث عن موعد زيادة المعاشات و موعد صرف معاش يوليو ٢٠٢٥. 

ويتساءل أصحاب المعاشات عن طريقة حساب المعاش بعد الزيادة المقررة بنسبة ١٥٪؜ وفقاً لقانون المعاشات . 

وخلال السطور التالية يستعرض صدى البلد تفاصيل حساب المعاش بعد الزيادة و طريقة الاستعلام عن المعاشات .. 

زيادة المعاشات 

زيادة المعاشات 15%؜
 

ومن المقرّر أن يتم صرف معاشات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة التي اقرتها الحكومة بنسبة 15% في يوليو المقبل ، اي ان اصحاب المعاشات سيحصلون على معاش شهر يوليو بعد زيادته بنسبة 15%؜. 

كيف أحسب معاشي بعد الزيادة الجديدة؟  

يمكنك احتساب زيادة المعاش من خلال ضرب قيمة المعاش الحالي في نسبة الزيادة وهي الـ15%، وجمع الناتج مع قيمة المعاش الفعلي.

وبذلك تكون قيمة المعاش الجديد بعد احتساب الزيادة المُستحقة وهي الـ15%.

مثال على ذلك

إذا كان معاشك  2000 جنيه سيكون الناتج كالآتي:

2000× %15 = 300 جنيه.

جمع الـ300+ 2000 = 2300 جنيه

موعد صرف معاشات يوليو 

موعد صرف معاشات شهر يوليو

ومن المقرر أن يبدأ صرف معاشات شهر يوليو، اعتبارًا من الثلاثاء المقبل ١ يوليو 2025، ويستمر حتى نهاية الشهر.


وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن المعاشات ستُصرف بالزيادة الجديدة التي تم اعتمادها رسميًا بناءً على توجيهات رئاسية تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

طريقة الاستعلام عن معاش شهر يوليو  بالخطوات

  1. الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اضغط هنا 
  2. اختيار «الخدمات» من القائمة الرئيسية.
  3. النقر على «خدمات أصحاب المعاشات».
  4. اختيار «الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش».
  5. إدخال الرقم القومي وكلمة المرور الخاصة بك.
  6. بعد تسجيل الدخول، ستظهر لك تفاصيل المعاش والزيادات المقررة.
زيادة المعاشات موعد زيادة المعاشات زيادة المعاشات ٢٠٢٥ زيادة المرتبات الاستعلام عن المعاشات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة

زيادة فورية 5% على المرتب.. الحكومة تفاجئ ملايين الموظفين بهذا القرار

نزل 800 جنيه في يومين| الجنيه الذهب يتراجع بشكل كبير وعيار 21 مفاجأة

نزل 800 جنيه في يومين| الجنيه الذهب يتراجع بشكل كبير وعيار 21 مفاجأة

جروبات الغش

جروبات الغش تزعم تسريب امتحان فيزياء الثانوية العامة.. والتعليم تنفي

طريقة استخراج تأشيرة الزيارة السعودية

خطوات استخراج تأشيرة الزيارة السعودية العائلية

السيارة المهشمة

دخلوا بيها في الرصيف.. أطفال يقودون سيارة نائب برلماني ويتسببون في تحطيمها بفيصل |صور

الرئيس السيسي يُسعد أصحاب المعاشات بقرار انتظره الملايين.. موعد التنفيذ رسميًا

الرئيس السيسي يُسعد أصحاب المعاشات بقرار انتظره الملايين.. موعد التنفيذ رسميًا

امتحان الفيزياء

"اسمه و مدرسته ظهروا .. صورة من امتحان فيزياء الثانوية العامة بتليجرام تكشف هوية صاحبها

امتحانات الثانوية العامة

جروبات الغش تنشر صور امتحان فيزياء الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان

ترشيحاتنا

خامنئي

خامنئي: وجهنا صفعة قاسية للولايات المتحدة خلال حرب الاحتلال

أرشيفية

الجيش الإيراني: استهداف المراكز العسكرية والاستراتيجية والبحثية لإسرائيل

خامنئي

خامنئي: أبارك الانتصار الإيراني على إسرائيل

بالصور

دراسة جديدة : الحميات منخفضة السعرات تؤثر على صحة الرجال النفسية

الحميات منخفضة السعرات قد تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب
الحميات منخفضة السعرات قد تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب
الحميات منخفضة السعرات قد تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب

دراسة تحذر: إفراط الحامل فى تناول الفيتامينات يؤدى إلى سكر الحمل

الإفراط في الفيتامينات أثناء الحمل يزيد الإصابة بسكر الحمل
الإفراط في الفيتامينات أثناء الحمل يزيد الإصابة بسكر الحمل
الإفراط في الفيتامينات أثناء الحمل يزيد الإصابة بسكر الحمل

سليم سحاب يجري البروفات النهائية لحفل 30 يونيو على مسرح البالون

سليم سحاب
سليم سحاب
سليم سحاب

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين البرشومي؟

التين
التين
التين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد