من أول يوليو.. كيف تحسب معاشك بعد الزيادة 15%؟

بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي وموافقته على زيادة المعاشات 15%، ارتفعت عمليات البحث عن موعد زيادة المعاشات و موعد صرف معاش يوليو ٢٠٢٥.

ويتساءل أصحاب المعاشات عن طريقة حساب المعاش بعد الزيادة المقررة بنسبة ١٥٪؜ وفقاً لقانون المعاشات .

وخلال السطور التالية يستعرض صدى البلد تفاصيل حساب المعاش بعد الزيادة و طريقة الاستعلام عن المعاشات ..

زيادة المعاشات

زيادة المعاشات 15%؜



ومن المقرّر أن يتم صرف معاشات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة التي اقرتها الحكومة بنسبة 15% في يوليو المقبل ، اي ان اصحاب المعاشات سيحصلون على معاش شهر يوليو بعد زيادته بنسبة 15%؜.

كيف أحسب معاشي بعد الزيادة الجديدة؟

يمكنك احتساب زيادة المعاش من خلال ضرب قيمة المعاش الحالي في نسبة الزيادة وهي الـ15%، وجمع الناتج مع قيمة المعاش الفعلي.

وبذلك تكون قيمة المعاش الجديد بعد احتساب الزيادة المُستحقة وهي الـ15%.

مثال على ذلك :

إذا كان معاشك 2000 جنيه سيكون الناتج كالآتي:

2000× %15 = 300 جنيه.

جمع الـ300+ 2000 = 2300 جنيه

موعد صرف معاشات يوليو

موعد صرف معاشات شهر يوليو

ومن المقرر أن يبدأ صرف معاشات شهر يوليو، اعتبارًا من الثلاثاء المقبل ١ يوليو 2025، ويستمر حتى نهاية الشهر.



وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن المعاشات ستُصرف بالزيادة الجديدة التي تم اعتمادها رسميًا بناءً على توجيهات رئاسية تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

طريقة الاستعلام عن معاش شهر يوليو بالخطوات