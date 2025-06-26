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موعد صرف معاشات شهر يوليو بزيادة 15% .. احسب قبضك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد صرف معاشات شهر يوليو بزيادة 15% .. احسب قبضك

معاشات
معاشات
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

وضعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الترتيبات اللازمة لبدء فى صرف معاشات شهر يوليو 2025 الثلاثاء القادم بالزيادة الجديدة بنسبة 15%.

ووجه اللواء جمال  عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الشكر والتقدير لفخامة الرئيس السيسي على دعمه المتواصل وحرصه الدائم على تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، مؤكدًا أن صدور القرار الجمهوري بزيادة المعاشات بنسبة ١٥٪؜ اعتبارا من اول يوليو القادم تعكس اهتمام سيادته بتعزيز الحماية الاجتماعية لاصحاب المعاشات والمستحقين عنهم

واوضح عوض ان الحد الاقصى للزيادة  2175 جنيهًا، ويستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، وتبلغ تكلفة  الزيادة 70 مليار  سنويا،

وأضاف  أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ستنهي كافة الإجراءات الادارية والفنية اللازمة لصرف المعاشات بالزيادة المقررة اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 1 يوليو من خلال البنوك ومكاتب البريد وماكينات الـATM والمحافظ الإلكترونية.

معاشات التأمينات صرف المعاشات صرف معاشات شهر يوليو الزيادة الجديد بنسبة 15

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