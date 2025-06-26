قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إدارة ترامب توافق على تمويل مؤسسة غزة الإنسانية بـ 30 مليون دولار
في الزمالك أداؤه أفضل .. تصريح مثير من نجم الأهلي عن بن شرقي
موعد صرف معاش تكافل وكرامة .. استعلم بالرقم القومي
صبي الميكانيكي .. النيابة تحقق في تحطم سيارة برلماني بشارع فيصل
عمري ما أطرد ساكن| بكري يكشف عن مكالمة من مالك عقار إيجار قديم بمصر الجديدة
مصطفى بكري: 2000 جنيه إيجار في الزمالك مش قليل.. وبعض الملاك يهددون السكان بالطرد
هتاكل كتير ربنا ينزّل عليك غضبه| فيديو غريب لـ حسام موافي يثير الجدل
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم 26-6-2025..تفاصيل
شباب اليد يخسر 30/26 أمام البرتغال في ربع نهائي بطولة العالم
الأزرق الفرعوني.. تفاصيل إعادة اكتشاف أقدم لون صناعي في التاريخ
مصطفى بكري : مصر أصبحت كابوسًا للمتطرفين في تل أبيب
مصطفى بكري: ثورة 30 يونيو انتفاضة وطنية شاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد صرف معاش تكافل وكرامة .. استعلم بالرقم القومي

موعد صرف معاش تكافل وكرامة .. استعلم بالرقم القومي
موعد صرف معاش تكافل وكرامة .. استعلم بالرقم القومي
عبد العزيز جمال

تشهد مؤشرات البحث على محركات الإنترنت ارتفاعًا ملحوظًا بشأن موعد صرف معاش تكافل وكرامة وخطوات الاستعلام، وذلك بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعي عن تطبيق زيادة جديدة في قيمة المعاش بقيمة 25% بدأ صرفها منذ أبريل الماضي  ، ضمن جهود الدولة لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا.

تأتي الزيادة الجديدة في معاش تكافل وكرامة في إطار رؤية الحكومة الرامية إلى رفع كفاءة الدعم النقدي للفئات المستحقة، ودعم جهود التنمية المستدامة من خلال تمكين الأسر الفقيرة من تلبية احتياجاتها الأساسية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025 بالرقم القومي

نجحت وزارة التضامن الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة في تطوير منظومتها الإلكترونية، مما أتاح للمواطنين فرصة الاستعلام عن موقفهم من الدعم بسهولة. وتتمثل خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025 عبر الموقع الرسمي للوزارة فيما يلي:

  • الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي: moss.gov.eg
  • اختيار خدمة "الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة"
  • إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا بشكل صحيح
  • الضغط على زر "استعلام"
  • تظهر فورًا نتيجة الاستحقاق، والتي تتضمن حالة الطلب وتفاصيل الصرف

موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2025

أعلنت وزارة التضامن أن صرف معاش تكافل وكرامة سيدأ يوم 15 يوليو المقبل ، حيث أنه يتم صرفه في منتصف كل شهر،  من خلال عدة منافذ:

  • مكاتب البريد المصري
  • ماكينات الصراف الآلي (ATM)
  • فروع بنك ناصر الاجتماعي
  • منافذ شركات الدفع الإلكتروني مثل فوري وميزة
  • المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الاتصالات المختلفة

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

الشروط الأساسية للاستحقاق:

الجنسية والإقامة:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيمًا في مصر بشكل دائم. 

الدخل والموارد:

  • عدم امتلاك المتقدم أو أسرته لأي أراضٍ زراعية تزيد عن نصف فدان، أو عقارات أخرى غير محل السكن بغرض الاستثمار. 
  • عدم امتلاك سيارة ملاكي (موديل أحدث من 2000)، أو جرار زراعي، أو سيارة أجرة، أو توكتوك، أو تريسيكل. 
  • عدم امتلاك أكثر من رأسي ماشية أو 10 أغنام فأكثر للتجارة. 
  • عدم حصول المتقدم على معاش تأميني أو ضمان اجتماعي بقيمة 500 جنيه فأكثر. 

العمل:

  • عدم عمل المتقدم بأجر منتظم في القطاع الحكومي أو العام أو الخاص مع اشتراك تأميني. 
  • عدم امتلاك أو الشراكة في مشروع تجاري مسجل أو غير مسجل. 

الشروط الخاصة بالفئات المستهدفة:

برنامج "تكافل" (للأسر):

  • وجود أطفال من سن الميلاد حتى 18 عامًا. 
  • الأطفال من سن 6 سنوات حتى 18 سنة يجب أن يكونوا مقيدين بالمدارس ويحضروا بانتظام بنسبة لا تقل عن 80%. 
  • الأبناء في الفئة العمرية 18-26 سنة يجب أن يكونوا مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو الجامعي مع انتظام النجاح. 

برنامج "كرامة" (للمسنين، ذوي الإعاقة، والأيتام):

  • المسنون: من بلغ عمره 65 عامًا فأكثر. 
  • ذوي الإعاقة: أصحاب العجز أو الأمراض المزمنة التي تمنعهم من العمل، مع تقديم تقرير طبي معتمد. 
  • الأيتام: الذين لا يحصلون على رعاية من الأب أو الأم، بل من أقارب من الدرجة الثانية أو أبعد.
تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة موعد صرف معاش تكافل وكرامة خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحان الفيزياء

إجابات امتحان الفيزياء الثانوية العامة 2025 ..ومعلم يؤكد: جاي من نماذج الوزارة

امتحان الفيزياء

"اسمه و مدرسته ظهروا .. صورة من امتحان فيزياء الثانوية العامة بتليجرام تكشف هوية صاحبها

الجنيه الذهب يخسر 900 جنيه.. مفاجأة في أسعار الأصفر وعيار 21 اليوم الخميس

خسارة تقترب من 1000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم الخميس

حوار معتز الخصوصي مع النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب

رئيس إسكان النواب: 250 جنيها تحت الحساب يدفعها المستأجر لمدة 3 أشهر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم

الرئيس السيسي أصدر القرار رسميًا.. احسب معاشك الجديد بعد الزيادة

الرئيس السيسي أصدر القرار رسميًا.. احسب معاشك الجديد بعد الزيادة

جنازة صغيرين المنوفية

انهيار الأم | أهالي المنوفية يشيعون جثماني طفلين قتلهما والدهما في قويسنا .. صور

امتحانات الثانوية العامة

جروبات الغش تنشر صور امتحان فيزياء الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان

الزمالك

الزمالك ينهى اتفاقه مع مهاجم جديد | خاص

بالصور

هتاكل كتير ربنا ينزّل عليك غضبه| فيديو غريب لـ حسام موافي يثير الجدل

حسام موافي
حسام موافي
حسام موافي

أبرزهم أحمد آدم وهاني رمزي .. نحوم الفن في عزاء والد تامر عبد المنعم

تامر عبد المنعم من عزاء والده
تامر عبد المنعم من عزاء والده
تامر عبد المنعم من عزاء والده

أحمد موسى يقدم واجب العزاء لـ تامر عبد المنعم في وفاة والده

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

يسبب دوخة وإغماء.. اعرف أفضل طرق علاج الضغط المنخفض الطبيعية

ضغط الدم المنخفض
ضغط الدم المنخفض
ضغط الدم المنخفض

فيديو

عمرو دياب وعمرو مصطفى

مفاجأة الصيف.. الهضبة وعمرو مصطفى يعودان بأغنيتين تهزان الوسط الفني

فيلم الرسالة

أفلام الهجرة النبوية.. تأريخ فني وخلود إنساني لرحلة مقدسة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد قرار مجلس الوزراء.. هؤلاء الموظفون ممنوعون من ترقيات 2025

مذيعة "صدى البلد" رنا عبد الرحمن

800 جنيه تراجعا.. أسعار الذهب والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد