موعد صرف معاش تكافل وكرامة .. استعلم بالرقم القومي

تشهد مؤشرات البحث على محركات الإنترنت ارتفاعًا ملحوظًا بشأن موعد صرف معاش تكافل وكرامة وخطوات الاستعلام ، وذلك بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعي عن تطبيق زيادة جديدة في قيمة المعاش بقيمة 25% بدأ صرفها منذ أبريل الماضي ، ضمن جهود الدولة لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا.

تأتي الزيادة الجديدة في معاش تكافل وكرامة في إطار رؤية الحكومة الرامية إلى رفع كفاءة الدعم النقدي للفئات المستحقة، ودعم جهود التنمية المستدامة من خلال تمكين الأسر الفقيرة من تلبية احتياجاتها الأساسية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025 بالرقم القومي

نجحت وزارة التضامن الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة في تطوير منظومتها الإلكترونية، مما أتاح للمواطنين فرصة الاستعلام عن موقفهم من الدعم بسهولة. وتتمثل خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025 عبر الموقع الرسمي للوزارة فيما يلي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي: moss.gov.eg

اختيار خدمة "الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة"

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا بشكل صحيح

الضغط على زر "استعلام"

تظهر فورًا نتيجة الاستحقاق، والتي تتضمن حالة الطلب وتفاصيل الصرف

موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2025

أعلنت وزارة التضامن أن صرف معاش تكافل وكرامة سيدأ يوم 15 يوليو المقبل ، حيث أنه يتم صرفه في منتصف كل شهر، من خلال عدة منافذ:

مكاتب البريد المصري

ماكينات الصراف الآلي (ATM)

فروع بنك ناصر الاجتماعي

منافذ شركات الدفع الإلكتروني مثل فوري وميزة

المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الاتصالات المختلفة

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

الشروط الأساسية للاستحقاق:

الجنسية والإقامة:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيمًا في مصر بشكل دائم.

الدخل والموارد:

عدم امتلاك المتقدم أو أسرته لأي أراضٍ زراعية تزيد عن نصف فدان، أو عقارات أخرى غير محل السكن بغرض الاستثمار.

عدم امتلاك سيارة ملاكي (موديل أحدث من 2000)، أو جرار زراعي، أو سيارة أجرة، أو توكتوك، أو تريسيكل.

عدم امتلاك أكثر من رأسي ماشية أو 10 أغنام فأكثر للتجارة.

عدم حصول المتقدم على معاش تأميني أو ضمان اجتماعي بقيمة 500 جنيه فأكثر.

العمل:

عدم عمل المتقدم بأجر منتظم في القطاع الحكومي أو العام أو الخاص مع اشتراك تأميني.

عدم امتلاك أو الشراكة في مشروع تجاري مسجل أو غير مسجل.

الشروط الخاصة بالفئات المستهدفة:

برنامج "تكافل" (للأسر):

وجود أطفال من سن الميلاد حتى 18 عامًا.

الأطفال من سن 6 سنوات حتى 18 سنة يجب أن يكونوا مقيدين بالمدارس ويحضروا بانتظام بنسبة لا تقل عن 80%.

الأبناء في الفئة العمرية 18-26 سنة يجب أن يكونوا مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو الجامعي مع انتظام النجاح.

برنامج "كرامة" (للمسنين، ذوي الإعاقة، والأيتام):