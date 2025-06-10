صرف معاش تكافل وكرامة شهر يونيو خلال أيام .. رابط الاستعلام

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاش تكافل وكرامة خلال الأيام المقبلة، حيث ينتظر 7 مليون مستفيد من تلك المبادرة، الدعم النقدي الشهري من الوزارة في أضخم برنامج تكافل على مستوى الجمهورية .

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يونيو

من المقرر أن تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاش تكافل وكرامة شهر يونيو، اعتبارًا من منتصف الشهر الجاري 15 يونيو، ويشمل الصرف جميع المستفيدين، بما فيهم حاملي بطاقات "ميزة" البنكية.

ويعتبر الموعد الرسمي الطبيعي لـ صرف معاش تكافل وكرامة شهرياً هو يوم 15 من كل شهر، وأحياناً يتم تبكير الصرف في حالات استثنائية مثلما يحدث في تبكير صرف المرتبات والمعاشات .

معاش تكافل وكرامة

ويتم صرف معاش تكافل وكرامة شهر يونيو من خلال مكاتب البريد، ومحافظ الحسابات البنكية، وماكينات الصراف الآلي (ATM)، وكذلك من خلال المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة .

استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين إمكانية الاستعلام الإلكتروني عن تفاصيل المعاش الشهري عبر موقعها الرسمي، ويمكن القيام بذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من هــــنـــا

اختيار أيقونة برنامج تكافل وكرامة

الضغط على خيار الاستعلام عن المعاش

إدخال الاسم رباعيًا كما هو في بطاقة الرقم القومي

تحديد الشهر المراد الاستعلام عنه

إدخال رقم الهاتف الشخصي بشكل صحيح

الضغط على زر «استعلام»

ستظهر جميع التفاصيل الخاصة بقيمة المعاش وحالة الاستحقاق .

استعلام تكافل وكرامة

زيادة معاش تكافل وكرامة 2025



وأقرت الحكومة زيادة معاش تكافل و كرامة بنسبة 25% بشكل دائم على جميع معاشات برنامج «تكافل وكرامة» بداية من شهر أبريل 2025، وتستمر هذه الزيادة لتخفيف الأعباء عن الأسر المستحقة، وتحسين مستوى معيشتهم.