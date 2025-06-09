موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر يونيو بالزيادة الجديدة

ينتظر المستحقون للدعم النقدي الشهري مساعدات تكافل وكرامة موعد صرف شهر يونيو 2025.

موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة"

وتستعد وزارة التضامن الاجتماعي، لموعد صرف الدعم النقدي الشهري تكافل وكرامة عن شهر يونيو 2025 بالزيادة الجديدة.

كم عدد الأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة

وكانت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أعلنت صرف الدعم النقدي تحت مظلة « تكافل وكرامة» عن شهر ابريل لـ4.7 مليون أسرة، بالزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة بنسبة 25٪ بشكل دائم.

غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف المعاش

وشكلت وزارة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما هناك تنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.

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جدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يقرب من 17 مليون مواطن تقريباً، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنوياً عقب إقرار تلك الزيادة الجديدة وتنفيذها بداية من الشهر الجاري.

ويحقق برنامج "تكافل وكرامة" جانبا مهما من دعم الدولة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ويقدم مساعدات نقدية مشروطة للأسر الأولى بالرعاية متمثلة في مساعدات نقدية للأفراد والأسر الأولى بالرعاية مع توجيه قدراتهم لصالح التنمية المستدامة في مصر.