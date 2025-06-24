الأوراق المطلوبة للاشتراك في تكافل وكرامة 2025

تبحث الكثير من الأسر المحتاجة عن طريقة التسجيل في تكافل وكرامة والحصول على معاش تكافل وكرامة وهي المبادرة الأضخم في تاريخ وزارة التضامن الإجتماعي، وتضم حوالي 7 مليون أسرة منذ بدء البرنامج وحتى 2025.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في تكافل وكرامة

-صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 15 سنة فأكثر.

•صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

•صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 15 سنه.

•صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

•قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.

•كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة.

•صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل. •صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

•صورة اقرار الوصاية للأيتام.

•صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام

تكافل وكرامة

طريقة التقديم على معاش تكافل وكرامة 2025

يمكن للراغبين في الاستفادة من معاش تكافل وكرامة 2025 التوجه إلى الوحدة الاجتماعية الأقرب إلى محل الإقامة، لتقديم مجموعة من المستندات للتأكد من جدارة الحصول على معاش تكافل وكرامة.

رابط تسجيل تكافل وكرامة



من خلال موقع وزارة التضامن الإجتماعي، يمكنك تسجيل تكافل وكرامة وإدخال بياناتك في حالة الرغبة في الاشتراك في تكافل وكرامة والحصول على معاش في حالة توافر الشروط المطلوبة، وذلك من خلال رابط تسجيل تكافل وكرامة من هنـــا

معاش تكافل وكرامة

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة