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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لكل ست معندهاش شغل.. احصلي على معاش ربات البيوت بهذه الطريقة

معاش ربات البيوت
معاش ربات البيوت
رشا عوني

تهتم النساء بمسألة معاش ربات البيوت لكل امرأة ليس لديها وظيفة وبحاجة إلى معاش شهري مستقر، حيث أصبح من السهل الاشتراك في معاش ربات البيوت وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية.

يمنح النظام التأميني للمرأة المشتركة معاشًا شهريًا بمجرد التقاعد أو في حال العجز، كما يمتد أثره إلى أسرتها في حالات الوفاة.


 

معاش ربات البيوت 

شروط معاش ربات البيوت 

  1. يجب أن يكون عمر السيدة ما بين 18 و45 عامًا.
  2. ضرورة الاستمرار في دفع الاشتراكات دون انقطاع.
  3. يشترط ألا تكون السيدة مشتركة في أي نظام تأميني آخر.
  4. المدة القانونية للحصول على المعاش لا تقل عن 180 شهرًا (15 عامًا).
  5. لا يسمح بصرف المعاش قبل استكمال مدة الاشتراك المحددة.


 

الفئات المستحقة لـ معاش ربات البيوت

وحسب التأمينات، تستفيد عدة فئات من معاش ربات البيوت، وهي:

  • ربات المنازل بدون عمل.
  • محفظات قرآن أو مربيات أطفال غير مؤهلات تأمينيًا.
  • مساعدات منزليات أو من يعملن بأعمال حرة بشكل غير منتظم.
  • الأرامل والمطلقات ممن لا يتقاضين معاشًا آخر.
  • المستفيدات من برامج مثل تكافل وكرامة ويرغبن بالاستقلال المادي.
معاش ربات البيوت 


 

اشتراك معاش ربات البيوت

وأوضح القانون أن السيدة تستطيع دفع الاشتراك بنفسها، وحدد القيمة بمبلغ 207 جنيهات شهريًا، بما يعادل حوالي 7 جنيهات يوميًا فقط، وهو ما يجعل الاشتراك متاحًا لمعظم ربات البيوت، ومحفظات القرآن الكريم، والفئات غير العاملة التي تبحث عن ضمان دخل مستقر دون الحاجة للالتحاق بوظائف رسمية.

طريقة الاشتراك في معاش ربات البيوت 

ويمكن الاشتراك في معاش ربات البيوت من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات اجتماعية.
  • تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.
  • ملء نموذج الاشتراك في التأمين الاختياري للعمالة غير المنتظمة.
  • سداد أول دفعة اشتراك (207 جنيهات).
  • الحصول على الرقم التأميني وإيصال رسمي.
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