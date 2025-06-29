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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

قرار رئاسي بزيادة المعاشات.. الفئات المستحقة والمحرومة وموعد بدء الصرف

معاشات شهر يوليو
معاشات شهر يوليو
ياسمين القصاص

يتساءل ملايين المواطنين في مصر عن موعد تطبيق زيادة المعاشات، خاصة بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا جديدا يتضمن زيادة المعاشات لنحو 11.5 مليون مستفيد.

 ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، بالتزامن مع صرف معاشات شهر يوليو 2025.

موعد زيادة المعاشات وبدء صرفها

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 325 لسنة 2025 بشأن زيادة المعاشات المستحقة، والذي ينص في مادته الأولى على أن: "تزاد المعاشات المستحقة قبل الأول من يوليو 2025 بنسبة 15%، وذلك اعتبارا من نفس التاريخ، وفقا لأحكام القانونين التاليين: 

 - القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.

 - قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019".

بموجب هذا القرار، تطبق الزيادة على جميع المعاشات المستحقة حتى 30 يونيو 2025، ما يعني أن كل من يستحق معاشا قبل هذا التاريخ سيتمتع بالزيادة الجديدة.

تفاصيل الزيادة وفقا لقانون التأمينات

وينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات (رقم 148 لسنة 2019) على أن:

 - زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من 1 يوليو بنسبة لا تقل عن معدل التضخم، وبما لا يتجاوز 15%.

 - ألا تزيد قيمة الزيادة على نسبة الزيادة المنسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من نفس العام.

 - تتحمل صناديق التأمين الاجتماعي الجزء الذي يتوافق مع التزاماتها القانونية، بينما تتحمل الخزانة العامة باقي قيمة الزيادة.

وتعد الزيادة جزءا من المعاش عند حساب الزيادة في السنوات التالية.

تفاصيل الزيادة الجديدة 

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة بنسبة 15% لجميع المعاشات المستحقة قبل 1 يوليو 2025.

وقد صرح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بأن:

الحد الأقصى للزيادة يبلغ 2175 جنيها.

عدد المستفيدين من الزيادة يصل إلى نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين.

تبلغ التكلفة الإجمالية للزيادة نحو 70 مليار جنيه.

موعد وأماكن صرف معاشات يوليو 2025

سيتم صرف معاشات شهر يوليو 2025 للمستحقين اعتبارا من 1 يوليو 2025، مع تطبيق الزيادة الجديدة بنسبة 15%. و

من المعتاد أن يبدأ صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر.

ويمكن لأصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم من خلال عدة منافذ، تشمل:

 - مكاتب البريد المصري.

 - ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك.

 - منافذ فوري وخدمة كارت ميزة.

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في معرفة كيفية استخدام أي من وسائل الصرف أو التأكد من الاستحقاق، يسعدني مساعدتك. 

فئات لن تحصل على الزيادة

في السياق نفسه، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 325 لسنة 2025، بشأن زيادة المعاشات المستحقة، وذلك اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، حيث نصت المادة الأولى من القرار على أنه: تُزاد بنسبة 15% بدءا من 1 يوليو 2025 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقا لأحكام القانونين الآتيين:

القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية

2- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وحدد قانون المعاشات الجديد مجموعة من الحالات التي يحرم فيها المستفيدون  من زيادة المعاشات.

كما نص القانون على أن من يستحق زيادة المعاشات 2023 هم المستفيدون الفعليون، وفي حال تم وقف صرف المعاش عن أحد المستفيدين، لا تطبق عليه بالتبعية الزيادة الجديدة التي يتحصل عليها المستفيدون من المعاشات، كما يحرم من المعاشات من استحق صرفها بعد شهر يوليو كذلك.

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