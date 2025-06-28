فئات لن تحصل على زيادة المعاشات الجديدة | تفاصيل

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية حيث أصحاب المعاشات الآن على موعد مع زيادة جديدة يوم الثلاثاء القادم مع صرف معاش شهر يوليو؛ حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا جديدًا بشأن زيادة المعاشات لنحو 11.5 مليون مواطن.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 325 لسنة 2025، بشأن زيادة المعاشات المستحقة، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، حيث نصت المادة الأولى من القرار على أنه: تُزاد بنسبة 15% بدءا من 1 يوليو 2025 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقا لأحكام القانونين الآتيين:

القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية

2- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وحدد قانون المعاشات الجديد مجموعة من الحالات التي يحرم فيها المستفيدون من زيادة المعاشات.



في هذا الصدد ، نص القانون على أن من يستحق زيادة المعاشات 2023هم المستفيدون الفعليون، وفي حال تم وقف صرف المعاش عن أحد المستفيدين، لا تطبق عليه بالتبعية الزيادة الجديدة التي يتحصل عليها المستفيدون من المعاشات، كما يحرم من المعاشات من استحق صرفها بعد شهر يوليو كذلك.