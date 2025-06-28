معاش ربات البيوت بدون وظيفة.. خطوات سهلة للإشتراك

أتاح قانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019 الفرصة أمام السيدات غير العاملات للحصول على معاش شهري، من خلال الاشتراك الاختياري في منظومة التأمينات الاجتماعية، دون الحاجة إلى التوظف أو الانضمام إلى جهة عمل رسمية.

معاش اختياري للمرأة غير العاملة

أقر القانون أحقية عدد من الفئات النسائية خارج سوق العمل الرسمي، مثل ربات البيوت، ومحفظات القرآن الكريم، والنساء العاملات بشكل غير منتظم، في الاشتراك بنظام التأمينات الاجتماعية اختياريا.

ويشترط أن تكون المتقدمة مصرية الجنسية، ويتراوح عمرها بين 18 و45 عاما، على أن يتم التقديم من خلال مكاتب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المنتشرة بجميع المحافظات.

اشتراك يومي بسيط وتأمين طويل الأجل

حددت الهيئة قيمة الاشتراك الشهري للسيدات غير العاملات بـ207 جنيهات فقط، أي ما يعادل 7 جنيهات يوميا تقريبا، وهو مبلغ يعد في متناول العديد من الأسر، خاصة في المناطق الريفية والمجتمعات ذات الدخول المحدودة.

ويتيح هذا الاشتراك تأمينا شاملا يضمن معاشا شهريا للمرأة عند بلوغ سن التقاعد أو في حالات العجز.

معاش

شروط الحصول على المعاش

للاستفادة من هذا النظام، وضعت الهيئة مجموعة من الشروط، أبرزها:

أن يتراوح عمر السيدة بين 18 و45 عاما وقت الاشتراك

الانتظام الكامل في سداد الاشتراكات دون انقطاع

ألا تكون مشتركة في أي نظام تأميني آخر

استكمال مدة الاشتراك القانونية المحددة بـ180 شهرا (15 سنة)

عدم صرف المعاش قبل إتمام المدة القانونية بالكامل

حماية تمتد للأسرة أيضا

لا تقتصر مزايا النظام على المرأة فقط، بل تشمل أفراد أسرتها في حالات العجز أو الوفاة، مما يوفر استقرارا ماليا طويل الأمد ويقلل من الاعتماد على المساعدات العشوائية أو الجمعيات الخيرية.

ويعد هذا الامتداد التأميني جزءا من رؤية الدولة لبناء مجتمع آمن اجتماعيا واقتصاديا.

تمكين اقتصادي حقيقي للمرأة

يأتي هذا التوجه في إطار خطة شاملة للدولة تستهدف تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع قاعدة الشمول التأميني للفئات غير المنتظمة في سوق العمل.

كما يتميز النظام بسهولة الإجراءات، وعدم الحاجة إلى تقديم ما يثبت وجود وظيفة أو التعاقد مع جهة عمل، ما يمنح المرأة مرونة كبيرة في التسجيل.

استقلال مالي مضمون عند التقاعد

أشارت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى أن الالتزام في سداد الاشتراكات هو السبيل الوحيد لضمان استحقاق المعاش، مشددة على أهمية الاستمرار حتى إتمام مدة الاشتراك القانونية.

ويشكل الاشتراك فرصة واقعية لبناء مستقبل مادي آمن ومستقر للسيدات وأسرهن.