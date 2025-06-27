استخراج كعب العمل 2025.. خطوات التقديم أونلاين والمستندات المطلوبة

يعد كعب العمل من المستندات الرسمية المهمة التي تطلبها معظم الجهات عند التقديم للوظائف في القطاعين الحكومي والخاص، حيث يعد دليلا رسميا على تسجيل المواطن كباحث عن عمل ضمن قاعدة بيانات وزارة العمل، مما يسهل عملية التوظيف وربط المتقدمين بفرص العمل المتاحة.

ويحرص الكثير من المواطنين، لا سيما الشباب والخريجين الجدد، على استخراج كعب العمل لضمان استكمال ملف التقديم للوظائف داخل مصر أو خارجها.

كيفية استخراج كعب العمل أونلاين 2025

ضمن جهود الحكومة في التحول الرقمي، أتاحت وزارة العمل خدمة استخراج كعب العمل إلكترونيا عبر موقعها الرسمي، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وتوفير الوقت والجهد.

خطوات استخراج كعب العمل إلكترونيا:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل.

اختيار خدمة “تسجيل راغبي العمل” من قائمة الخدمات الإلكترونية.

ملء الاستمارة الإلكترونية بالبيانات المطلوبة بدقة (في حالة التسجيل لأول مرة).

تحديد جهة العمل المطلوبة سواء داخل مصر أو خارجها.

حفظ البيانات وتقديم الطلب إلكترونيا.

التوجه في اليوم التالي إلى مكتب العمل التابع لمحل الإقامة لاستلام النسخة الورقية من كعب العمل.

استخراج كعب العمل من مكاتب العمل

كما يمكن للمواطنين الراغبين في إنهاء الإجراءات بشكل تقليدي، التوجه مباشرة إلى مكتب العمل التابع لمحل الإقامة، وتقديم المستندات المطلوبة لموظف الخدمة، ثم استلام كعب العمل فور الانتهاء من الإجراءات.

المستندات المطلوبة لاستخراج كعب العمل

أولا: للحاصلين على مؤهل دراسي

أصل بطاقة الرقم القومي للاطلاع.

مستند رسمي يثبت محل الإقامة ضمن نطاق المكتب.

أصل شهادة المؤهل الدراسي.

أصل شهادة الموقف من التجنيد (للذكور).

الرقم التأميني.

شهادة خبرة في حالة وجودها.

شهادة قياس مستوى المهارة أو رخصة مزاولة المهنة إذا كانت الوظيفة تختلف عن المؤهل الدراسي.

ثانيا: لغير الحاصلين على مؤهل

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

مستند يثبت محل الإقامة.

الرقم التأميني.

شهادة الموقف من التجنيد (للذكور).

شهادة خبرة إن وجدت.

شهادة قياس مستوى المهارة.

رخصة مزاولة المهنة في المهن التي تتطلب ترخيصا.

الحكومة تواصل دعم الباحثين عن عمل

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لتطوير الخدمات الحكومية وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات للمواطنين، خاصة فئة الشباب والخريجين الباحثين عن فرص عمل.