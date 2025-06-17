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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وانت في بيتك.. طريقة استخراج كعب عمل أونلاين

استخراج كعب عمل اونلاين
استخراج كعب عمل اونلاين
رشا عوني

يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة استخراج كعب عمل أونلاين عبر الهاتف، وذلك بعدما أتاحت وزارة القوى العاملة إمكانية استخراج كعب عمل أونلاين من خلال الموقع الرسمي للوزارة، وذلك دون الحاجة للذهاب لأي مكتب حكومي والوقوف طوابير . 

خطوات استخراج كعب عمل أونلاين

1- الدخول إلى موقع وزارة العمل الرسمي
2- اختيار خدمة تسجيل راغبي العمل.

3- ملء جميع البيانات المطلوبة على الموقع، صحيحة وبدقة شديدة.

4- اختيار أيقونة جهة العمل بالداخل أو الخارج.

5- الضغط على (خانة حفظ) وتقديم الطلب.

6- التوجه في اليوم التالي، لمكتب العمل التابع له من واقع دائرة محل الإقامة المدون ببطاقة الرقم القومي.

كيف تستخرج كعب عمل إلكترونيا من منزلك فى 6 خطوات؟ - اليوم السابع
استخراج كعب عمل اونلاين

الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب العمل 2025

- موقف التجنيد للذكور.

- شهادات الخبرة إن وُجدت.

- صورة شهادة المؤهل الدراسي.

- الرقم التأميني أو برنت التأمينات.

- صورة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

- صورة بطاقة الرقم القومي (سارية) مع الأصل للاطلاع.

- ترخيص مزاولة المهنة (في حالة العمل بغير التخصص)

استخراج كعب العمل 2025: الخطوات والأوراق المطلوبة (تفاصيل)
استخراج كعب عمل 

مكان استخراج كعب عمل 

وعادة يتم استخراج كعب العمل من أقرب مكتب عمل تابع لمنطقتك السكنية المثبت في بطاقة الرقم القومي، حيث تنتشر مكاتب العمل في جميع المحافظات والأحياء على مستوى محافظات مصر.

يمكنك استخراج كعب عمل أونلاين من خلال رابط الموقع الرسمي لوزارة العمل

كعب العمل بياخد كام يوم؟

يستغرق نموذج كعب العمل مدة زمنية قصيرة عند استخراجه، ففي حالة تحضير جميع الأوراق السابق ذكرها التي يطلبها مكتب العمل يتم استخراج كعب العمل في نفس اليوم، وفي حالة استخراجه إلكترونيًّا يتم تسجيل البيانات على الموقع أولًا ثم التوجه إلى مكتب العمل لاستلامه.

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