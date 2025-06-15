كيفية استخراج فيش جنائي 2025

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن كيفية استخراج فيش جنائي أو ما يعرف بـ صحيفة الحالة الجنائية، والتي تعد من أهم المستندات المطلوبة في حالات التقدم للوظائف أو السفر أو الدراسة بالخارج أو غيرها من الإجراءات القانونية والإدارية.

وفي إطار التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة، أتاحت وزارة الداخلية عدة طرق لاستخراج الفيش الجنائي بسهولة، سواء بشكل تقليدي من خلال أقسام الشرطة أو إلكترونيا عبر الإنترنت والتطبيقات الذكية.

طرق استخراج الفيش الجنائي 2025

وفرت وزارة الداخلية أكثر من وسيلة لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية، لتلبية احتياجات المواطنين داخل وخارج مصر، وتشمل الطرق التالية:

التوجه إلى أقسام ومراكز الشرطة المعتمدة.

استخدام ماكينات إصدار الفيش الإلكتروني المتاحة في بعض المولات التجارية.

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

من خلال تطبيق وزارة الداخلية على الهواتف الذكية.

كما يمكن استخراج فيش جنائي مستعجل مقابل رسوم إضافية، حيث يسلم للمواطن خلال نفس اليوم أو في مدة زمنية قصيرة حسب طريقة التقديم.

رسوم استخراج الفيش الجنائي

الفيش العادي: 70 جنيها مع صورة من بطاقة الرقم القومي

الفيش المستعجل: 100 جنيها عبر شراء استمارة مستعجلة، ويتم تقديم صورة بطاقة سارية وتحديد الجهة الموجه إليها الفيش.

مدة صلاحية الفيش الجنائي

تبلغ مدة صلاحية الفيش الجنائي 3 أشهر فقط من تاريخ الإصدار، ويستخدم لجهة واحدة فقط، لذا ينصح بعدم تأخيره حال التقديم لأي جهة رسمية.

أماكن جديدة لاستخراج الفيش الجنائي المميكن

استمرارا لتوسيع الخدمات المميكنة، أعلنت وزارة الداخلية عن توفير وحدات ذكية لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية الفورية داخل بعض المولات الكبرى ومنها:

وحدة إصدار صحيفة الحالة الجنائية بسيتى ستارز القاهرة.

وحدة الفيش الجنائي المميكن بداندى مول في الجيزة.

المركز الرئيسي بالعباسية بخدمتي العادي والمميز.

خطوات استخراج فيش جنائي أونلاين

أتاحت وزارة الداخلية إمكانية استخراج الفيش الجنائي إلكترونيا من خلال موقعها الرسمي أو تطبيقها على الهاتف، عبر الخطوات التالية:

1.الدخول على موقع وزارة الداخلية.

2.إنشاء حساب وتسجيل البيانات المطلوبة.

3.اختيار خدمات الأدلة الجنائية.

4.تحديد إصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة.

5.إدخال البيانات الشخصية ورفع صورة شخصية.

6.سداد الرسوم إلكترونيا.

7.اختيار طريقة الاستلام سواء بالبريد أو عبر التوجه لأقرب مكتب.

المستندات المطلوبة لاستخراج فيش جنائي 2025

حددت وزارة الداخلية الأوراق المطلوبة للحصول على صحيفة الحالة الجنائية والتي تختلف حسب الفئة، وتشمل:

صورة شخصية حديثة مقاس 4×6.

بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز سفر ساري.

شهادة ميلاد للقاصرين.

بطاقة إقامة للأجانب داخل مصر.

أما المصريون المقيمون في الخارج فيمكنهم استخراج الفيش الجنائي من خلال السفارات والقنصليات المصرية بالخارج بنفس المستندات.