كيفية استخراج فيش جنائي 2025 .. اعرف الخطوات والأوراق المطلوبة

يبحث عدد كبير من المواطنين يوميًا عن كيفية استخراج فيش جنائي أو صحيفة الحالة الجنائية لتقديمها للجهات المختصة سواء كانت تتعلق بالسفر أو التوظيف أو الدراسة بالخارج وغيرها من الأغراض القانونية والإدارية.

وفي إطار جهودها لتسهيل الإجراءات على المواطنين وفرت وزارة الداخلية عدة طرق لاستخراج الفيش الجنائي سواء من خلال أقسام الشرطة أو عبر الخدمات الإلكترونية المتطورة التي تتيح إصدار الوثيقة بشكل مميكن وسريع.

الفيش

طرق استخراج الفيش الجنائي

يمكن للمواطنين استخراج صحيفة الحالة الجنائية من خلال الوسائل التالية

التوجه إلى أقسام الشرطة التابع لها المواطن

استخدام ماكينات إصدار الفيش الإلكتروني المتوفرة ببعض المراكز التجارية

عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية

من خلال تطبيق وزارة الداخلية على الهواتف المحمولة

كما يمكن استخراج فيش جنائي مستعجل مقابل رسوم إضافية حيث يتم تسليمه في نفس اليوم أو خلال فترة قصيرة حسب طريقة التقديم

خطوات استخراج فيش جنائي أونلاين

توفر وزارة الداخلية إمكانية الحصول على الفيش الجنائي إلكترونيا دون الحاجة إلى التوجه لمقار الخدمة وذلك عبر الموقع الرسمي أو التطبيق ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية

1 الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية

2 تسجيل البيانات المطلوبة وإنشاء حساب شخصي

3 اختيار خدمة الأدلة الجنائية

4 تحديد إصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة

5 ملء البيانات وإرفاق صورة شخصية

6 سداد الرسوم إلكترونيا

7 تحديد عنوان الاستلام ليتم إرسال الفيش إليه مباشرة

الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش جنائي 2025

أكدت وزارة الداخلية ضرورة تجهيز عدد من المستندات للحصول على صحيفة الحالة الجنائية وتشمل

صورة شخصية حديثة مقاس 4×6

بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري

شهادة ميلاد للقاصرين

بطاقة إقامة للأجانب المقيمين داخل البلاد

أما بالنسبة للمغتربين خارج مصر فيمكنهم استخراج الفيش من خلال السفارات أو القنصليات المصرية بالخارج بنفس المتطلبات

رسوم استخراج الفيش الجنائي

حددت وزارة الداخلية رسوم استخراج الفيش الجنائي العادي بقيمة 70 جنيها مع ضرورة إحضار صورة البطاقة وتحديد الجهة الموجه إليها الفيش

أما في حالة الفيش الجنائي المستعجل فتبلغ رسومه 100 جنيه مقابل الاستلام السريع ويتم ذلك بعد شراء الاستمارة المستعجلة وتقديم المستندات المطلوبة.

صلاحية الفيش الجنائي

أوضحت الوزارة أن صلاحية الفيش الجنائي تستمر لمدة 3 أشهر فقط من تاريخ الإصدار ويكون موجهًا لجهة واحدة فقط يتم تحديدها أثناء التقديم

أماكن جديدة لاستخراج الفيش الجنائي المميكن

أطلقت وزارة الداخلية خدمات جديدة لإصدار الفيش الجنائي المميكن من خلال وحدات متطورة داخل بعض المراكز التجارية لتقديم خدمة مميزة وسريعة للمواطنين ومنها

وحدة إصدار صحيفة الحالة الجنائية في سيتى ستارز بالقاهرة بخدمتي العادي والمميز

وحدة إصدار صحيفة الحالة الجنائية بداندى مول بمحافظة الجيزة

المركز الرئيسي بالعباسية الذي يقدم أيضا خدمتي العادي والمميز

