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أخبار البلد

كيفية استخراج شهادة التحركات إلكترونيا 2025

كيفية استخراج شهادة التحركات إلكترونيا 2025
كيفية استخراج شهادة التحركات إلكترونيا 2025
محمد غالي

تواصل وزارة الداخلية جهودها لتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، من خلال تسهيل إجراءات الحصول على عدد من الوثائق الرسمية دون الحاجة للتكدس داخل المصالح الحكومية.

ومن بين هذه الخدمات، تتيح الوزارة إمكانية استخراج شهادة التحركات إلكترونيا، والتي تعد من الوثائق المهمة المطلوبة في حالات السفر لأغراض متعددة، سواء كانت سياحة أو دراسة أو عمل بالخارج.

ما هي شهادة التحركات؟

شهادة التحركات هي مستند رسمي يصدر عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، يتضمن تحركات المواطن من وإلى خارج مصر خلال فترة زمنية محددة، بناء على سجلات الدخول والخروج. وتستخدم هذه الشهادة لأغراض قانونية أو إدارية أمام جهات رسمية داخل مصر أو خارجها.

شهادة التحركات

خطوات استخراج شهادة التحركات إلكترونيا 2025

أتاحت وزارة الداخلية خدمة الحصول على شهادة التحركات من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي عبر الرابط التالي:

https://emoves.moi.gov.eg

وللاستفادة من الخدمة، يجب اتباع الخطوات التالية:
1.تسجيل الدخول إلى الموقع، أو إنشاء حساب جديد في حالة عدم وجود حساب مسبق.
2.ملء طلب شهادة التحركات عبر الموقع بإدخال البيانات المطلوبة بدقة.
3.دفع رسوم الخدمة باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة.
4.تحديد موعد استلام الشهادة من مقر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
5.الذهاب في الموعد المحدد لاستلام الشهادة.

طريقة إنشاء حساب على موقع وزارة الداخلية

لمن لم يسبق له التسجيل على الموقع، يمكن إنشاء حساب جديد عبر الرابط التالي: https://moi.gov.eg، باتباع الخطوات التالية:
الدخول إلى الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الداخلية.
الضغط على “إنشاء حساب جديد”.
إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة، بما في ذلك الرقم القومي.
تعيين اسم مستخدم وكلمة مرور لتسجيل الدخول لاحقا.

مميزات الخدمة الإلكترونية

تأتي هذه الخدمة ضمن خطة وزارة الداخلية لتطوير وتحديث منظومة الخدمات الجماهيرية، بما يحقق رؤية الدولة في التحول الرقمي، ويضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة، ويسهم في تقليل الازدحام وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

وتؤكد الوزارة أن هذه الخدمة موجهة للمواطنين المتعاملين مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، ويمكنهم التقديم عبر شبكة الإنترنت دون الحاجة للذهاب شخصيا لتقديم الطلب، إلا عند الاستلام فقط.

رابط مباشر للخدمة

للدخول مباشرة إلى صفحة طلب شهادة التحركات:
https://emoves.moi.gov.eg

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