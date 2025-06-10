قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النقل تلاحق قانونيًا متورطًا في تخريب قطار روسي جديد
عضو مجلس الزمالك: جماهير النادي كلمة السر في التتويج بكأس مصر
رئيس جامعة القاهرة يشدد على ضرورة احترام قواعد حماية حقوق الملكية الفكرية
شرطة لوس أنجلوس تعلن حظر التجول في المدينة .. لهذا السبب
الاستخبارات الأمريكية تحذّر من دخول العالم إلى محرقة نووية
استعدادًا لكأس العالم.. السنغال تحقق فوزًا تاريخيًا على إنجلترا بنتيجة 3-1
الشارع الأمريكي يغلي.. تضاهرات حاشدة في نيويورك أمام محاكم الهجرة| اعرف السبب
شروط حدّدها القانون لإنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية .. تعرف عليها
هيثم فاروق يكشف عن صفقة القرن الحقيقية بين الأهلي والزمالك
بفيديو تشويقي .. تركي آل الشيخ يروّج لإذاعة مباراة الأهلي وإنتر ميامي
كأس العالم للأندية| ريبييرو: مجموعتنا صعبة.. وهدفنا بالمرحلة الأولى تخطي دور المجموعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كيفية تفعيل شبكة الجيل الخامس 5G في مصر

كيفية تفعيل شبكة الجيل الخامس 5G في مصر
كيفية تفعيل شبكة الجيل الخامس 5G في مصر

كيفية تفعيل شبكة الجيل الخامس 5G في مصركيفية تفعيل شبكة الجيل الخامس 5G في مصريبحث عدد من مستخدمي الهواتف عن كيفية تفعيل شبكة الجيل الخامس 5G، بعدما أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع شركات المحمول العاملة في السوق المحلية، عن الإطلاق الرسمي لخدمة الجيل الخامس 5G في مصر.

كيفية تفعيل شبكة الجيل الخامس 5G في مصر

وذلك في خطوة تاريخية تمثل نقلة نوعية نحو مستقبل رقمي متطور واتصال فائق السرعة، ويأتي هذا الإعلان في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى دعم التحول الرقمي وتعزيز البنية التحتية لقطاع الاتصالات.

ما هي تقنية الجيل الخامس 5G؟

الجيل الخامس هو أحدث أجيال شبكات الاتصالات اللاسلكية، ويتميز بسرعات فائقة في تحميل وتنزيل البيانات، فضلاً عن تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى حد ممكن، ما يسمح بتشغيل عدد كبير من الأجهزة في نفس اللحظة دون تأثر الأداء. 

وتُعد هذه التقنية مثالية لتطبيقات المدن الذكية، والمشروعات الرقمية الكبرى، والتكنولوجيا المتقدمة.

مميزات شبكة 5G

توفر شبكة 5G إمكانيات غير مسبوقة تفتح الباب أمام استخدامات مبتكرة تشمل:
التعليم عن بعد بجودة بث عالية وتفاعل مباشر
الرعاية الصحية الذكية عبر متابعة المرضى وتشخيص الحالات عن بُعد
الألعاب الإلكترونية بتجربة خالية من التأخير
دعم تطبيقات إنترنت الأشياء IoT مثل الأجهزة المنزلية الذكية والسيارات المتصلة

بدء الإتاحة التجريبية في المدن الكبرى

بحسب ما أعلنته الوزارة، بدأت الخدمة بالفعل بشكل تجريبي في عدد من المدن الكبرى مثل القاهرة، الجيزة، والإسكندرية، على أن يتم التوسع التدريجي إلى باقي المحافظات خلال الفترة المقبلة. ويأتي ذلك بالتوازي مع أعمال تحديث الشبكات والمعدات لضمان تقديم أداء مستقر وخدمة عالية الجودة.

خطوات تفعيل خدمة 5G على الهواتف المحمولة

لأجهزة الأندرويد:
الدخول إلى “الإعدادات”
اختيار “الشبكة والإنترنت”
الانتقال إلى “شبكة الجوال” ثم “نوع الشبكة المفضل”
اختيار “5G” في حال توفره
التأكد من أن الشريحة وخطة الاشتراك تدعمان 5G

لأجهزة iPhone:
الدخول إلى “الإعدادات” ثم “خلوي”
اختيار “خيارات البيانات الخلوية”
الضغط على “الصوت والبيانات”
تفعيل “5G Auto” أو “5G On” حسب التفضيل
في حالة وجود أكثر من شريحة، يجب تحديد الشريحة التي تدعم الخدمة

مستقبل الاتصالات في مصر

إطلاق شبكة الجيل الخامس يمثل خطوة استراتيجية تعكس التزام الدولة بتبني أحدث التقنيات العالمية في قطاع الاتصالات، وتهيئة بيئة رقمية داعمة للنمو الاقتصادي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. 

ومن المتوقع أن تسهم هذه التقنية في تعزيز قدرات مصر التكنولوجية على المستويين المحلي والدولي خلال السنوات المقبلة.

كيفية تفعيل شبكة الجيل الخامس 5G كيفية تفعيل شبكة الجيل الخامس كيفية تفعيل شبكة الجيل الخامس 5G

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف زيادة المعاشات 2025 في يوليو

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف المعاشات بالزيادة الجديدة بدءًا من 1 يوليو

بيان ايكيا وحماية المستهلك

إيكيا تستدعي عصارة الثوم IKEA 365+ VÄRDEFULL سوداء اللون

الدكتور محمد عبد الحليم

وفاة أستاذ بجامعة الأزهر في خلافات عائلية بأسلحة نارية بأسيوط

تامر حسني وأسرته

أثار قلق جمهوره.. تامر حسني يكشف تفاصيل أزمة صحية يمر بها نجله

الدكتور محمد عبد الحليم

مات غدرا.. مرصد الأزهر ينعى الدكتور محمد عبد الحليم الباحث بوحدة الدراسات

نتيجة صفوف النقل محافظة القاهرة

ادفع أولاً| ظهور نتيجة صفوف النقل بالقاهرة "بفلوس" على بوابة التعليم الأساسي

موعد زيادة المرتبات والمعاشات لعام 2025

شوف هتقبض كام .. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025

زيزو

إهداء متعمد.. مرتضى منصور يكشف مفاجأة عن انتقال زيزو لـ الأهلي

ترشيحاتنا

طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء

مؤتمر فيينا.. الهوبي: الرقمنة أصبحت عنصرا محوريا في تحسين كفاءة نظم سلامة الغذاء

مشغولات ذهبية

ما بين صعود وهبوط.. إلى أين وصلت أسعار الذهب الآن؟

صورة تعبيرية

ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم في البنوك

بالصور

من غير تأنيب ضمير.. خطوات تساعدك على الالتزام بنظامك الغذائي مرة أخرى

خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى
خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى
خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى

كوب واحد يوميًا من عصير الرمان .. هل يحمي قلبك من الأمراض؟

فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا

تنبيه عاجل لمرضى السكري.. الأحذية الضيقة قد تؤدي لمضاعفات خطيرة في القدمين

مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة
مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة
مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة

بعد عيد الأضحى.. مشروبات طبيعية تسرّع الحرق وتخلصك من الدهون المتراكمة

مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى
مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى
مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى

فيديو

أسر ياسين

لقطة عفوية | شاهد مفاجأة أسر ياسين لأمينة خليل في يوم زواجها

عريس بمتلازمه دوان

عريس بمتلازمة داون وعروس تبكي.. فيديو زفاف يقسم رواد السوشيال بين مؤيد ومعارض

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل.. موجة حارة تضرب مصر حتى هذا الموعد

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الجوع والدم

المزيد